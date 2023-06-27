Донька Бена Аффлека сховала Дженніфер Гарнер від папараці у себе за спиною

Папараці буквально переслідували матір і доньку.

51-річна американська акторка Дженніфер Гарнер пройшлася магазинами в Лос-Анджелесі зі своєю 17-річною донькою Вайолет, батьком якої є Бен Аффлек. Вони зайшли в магазин окулярів у Pacific Palisades, де їх помітили папараці.

Дженніфер мала дуже молодіжний вигляд у чорній толстовці та коротких облягаючих велосипедних шортах. Образ завершували сонцезахисні окуляри та блакитні кросівки.

Вайолет обрала довгу білу сукню без рукавів у червоний горошок, що доходила до литок. На ній були окуляри в прозорій оправі, яскраво-жовтий браслет на правому зап'ясті, а на ногах — сірі кросівки, схожі на ті, що носила її мати.

Коли Гарнер помітила фотографів, вона жартома сховалася за спину доньки, яка вже вища за неї.

З 2005 по 2018 роки Дженніфер Гарнер була у шлюбі з Беном Аффлеком. У них народилося троє спільних дітей — Вайолет, Серафіна і Сем. До цього зірка екрану була одружена зі Скоттом Фолі (2000-2004). Акторка з Г'юстона вперше прославилася своєю головною роллю в серіалі "Шпигунка", де Дженніфер зіграла подвійного агента, який працює на ЦРУ і злочинну організацію. Однак багато шанувальників досі впізнають її за роллю в комедії "З 13 до 30".

"Це "О, це мій втішний фільм" або, не дай Боже, "Улюблений фільм моєї мами", — жартувала вона.

Нещодавно Дженніфер знялася в серіалі Apple "Останнє, що він мені сказав", який дебютував на стримінговому сервісі у квітні.

Раніше Фокус писав, що наприкінці травня Гарнер помітили на прогулянці з дочкою Дженніфер Лопес, нинішньої дружини Бена Аффлека.