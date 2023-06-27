Стала відома стать майбутньої дитини Ліндсі Лохан

Знаменитість у березні 2023 року оголосила, що вони з подружжям чекають на первістка.

36-річна американська акторка, модель, співачка і дизайнерка Ліндсі Лохан чекає на первістка. Як повідомляє TMZ, у знаменитості буде хлопчик.

Зірка фільму "Поцілунок на удачу", яка живе в Дубаї останні вісім років, оголосила в березні, що чекає на дитину.

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Минулого літа стало відомо, що Ліндсі Лохан вийшла заміж. Вони з коханим організували таємну церемонію одруження. У день свого 36-річчя, 2 липня 2022 року, Ліндсі поділилася спільними фото з чоловіком, повідомивши про радісну подію. Обранцем знаменитості став арабський бізнесмен Бадер Шамас.

"Я найщасливіша жінка у світі. Ти знайшов мене і знав, що я хочу знайти щастя і благодать одночасно, — написала вона в той час у підписі, позуючи для милого знімка з коханим. — Я приголомшена тим, що ти мій чоловік. Моє життя і моє все. Кожна жінка повинна відчувати це щодня".

Медовий місяць пара провела в Туреччині. Як подружжя вони з'явилися на килимовій доріжці в листопаді минулого року, відвідавши останній фільм за участю Лохан "Незабутнє різдво" в Нью-Йорку.

Також Фокус писав про те, як Ліндсі Лохан повідомила про свою вагітність чоловікові.