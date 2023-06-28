Сила кульбаби! 7 корисних властивостей кульбаб для здоров'я

Кульбаба — не просто звичайний бур'ян, у ній міститься безліч поживних речовин і вітамінів, і вона позитивно впливає на наше здоров'я.

Рослина кульбаби неймовірно поживна, є чудовим джерелом вітамінів А, В, С, С, D і К, а також мінералів: заліза, калію і цинку, і століттями вживалася в їжу як приправа. Понад тисячу років лікарська рослина традиційно використовується в китайській медицині для поліпшення роботи травної системи та зменшення запалення. Сьогодні існує безліч потенційних переваг рослини кульбаби для здоров'я і ось кілька причин, чому її варто додати до свого раціону. Про це пише Life Botanics.

Як вживати кульбаби?

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Кульбабки можна їсти приготованими або сирими, але вживати можна не тільки листя або квітки, ми отримуємо різні переваги від кожної частини рослини:

Корінь кульбаби. Екстракт кореня має велику поживну цінність, і травники використовували його в традиційній медицині для детоксикації печінки.

Квіти кульбаби. Квіти мають антиоксидантні властивості та можуть зміцнити вашу імунну систему. Ви знали, що можна посмажити квіти в клярі та зробити оладки з квітів кульбаби?

Листя кульбаби. Листя кульбаби допомагає травленню та підтримує рівень цукру в крові. Як і шпинат, листя кульбаби можна обсмажувати й додавати до будь-якої страви.

Отже, чим корисні кульбаби для нашого здоров'я.

Підтримує рівень цукру в крові

Дослідження на тваринах показують, що біологічно активні сполуки допомагають секреції інсуліну, який регулює рівень цукру в крові. Було виявлено, що глюкоза поглинається м'язами з більшою швидкістю і використовується як енергія.

Загалом результати дослідження показали, що кульбаба може нормалізувати рівень цукру в крові.

Знижує рівень холестерину

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Високий рівень тригліцеридів і холестерину є ключовим фактором ризику серцево-судинних захворювань.

Дослідження на тваринах показали, що екстракт листя й коріння кульбаби може знижувати вміст ліпідів у крові, зокрема тригліцеридів і холестерину. Однак необхідні додаткові дослідження впливу на людей.

Знижує кров'яний тиск

Кульбаба використовується в традиційній медицині, оскільки має сечогінний ефект, який допомагає ниркам виділяти більше натрію в потік сечі. Позбавлення організму від зайвої рідини може, своєю чергою, знизити артеріальний тиск.

Рослина кульбаби також містить мінеральний калій, який, як відомо, розслабляє кровоносні судини і, як наслідок, знижує кров'яний тиск.

Допомагає травленню

Дослідження кульбаби показують, що вона може збільшувати виділення жовчі, а це необхідно для нормального процесу травлення і поглинання жиру.

Кульбаба також використовується як природний засіб від закрепів, діючи як проносний засіб для спорожнення кишківника. Вона містить пребіотичне волокно, яке зменшує закрепи та сприяє регулярному випорожненню.

Допомагає в схудненні

Деякі дослідження показують, що кульбаба покращує вуглеводний обмін і регулює засвоєння жиру. Нам потрібен здоровий вуглеводний обмін, щоб тіло використовувало його як енергію, а не запаси жиру.

Усі дослідження були проведені виключно на тваринах, тому необхідні додаткові дослідження на людях.

Багатий на антиоксиданти

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Антиоксиданти можуть боротися з вільними радикалами, що утворюються в організмі, та можуть спричинити пошкодження клітин, якщо рівень вільних радикалів стане занадто високим.

Кульбаба є чудовим антиоксидантом, який може регулювати рівень вільних радикалів і знижувати ймовірність пошкодження ними клітин та виникнення хронічних захворювань.

Підвищує імунітет

Деякі дослідження в пробірці показують, що кульбаба здатна захистити організм від шкідливих бактерій і значно зменшити реплікацію вірусних клітин. Захист організму від шкідливих бактерій сприятиме міцному імунітету.

Ви можете з'їсти цілу кульбабу в сирому або приготованому вигляді, щоб отримати користь для здоров'я. Однак це може сподобатися не всім, тому існують спеціальні харчові добавки, екстракти та чаї з кульбаби.

Як і у випадку з усіма травами, вітамінами та мінералами, у різних людей можуть виникати різні побічні ефекти. Серед них: алергічні реакції, діарея, печія, дерматит.

Нагадаємо, авокадо містить найважливіші поживні речовини, знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань та ожиріння.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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