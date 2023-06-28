Дружина мільйонера показала кадри розкішного життя і розповіла, куди витратила за день $16 тис.

Показне розкішне життя Лінди — до душі не всім її підписникам.

23-річна Лінда Андраде зі США, яка в 19 років вийшла заміж за трейдера криптовалюти Рікі Андраде і зараз живе з ним у Дубаї, розповіла своїм підписникам в Instagram, скільки грошей може витратити за день, і в чому переваги бути дружиною заможного чоловіка.

Дівчина веде гламурний спосіб життя, носить дизайнерський одяг, дорогі прикраси і може витрачати на себе гроші, які для когось здаються цілим статком.

В одному з відео вона повідомила, що витратила $16 540 за один день. З них $7000 доларів пішли на сумки Chanel, 80 доларів — на лате, $400 доларів — на детокс-масаж, і $500 Лінда витратила на 2,5 години поїздок торговим центром у Дубаї з особистим водієм.

За словами Лінди, багаті чоловіки — "веселіші", оскільки вони не напружені думками, де взяти грошей, а тому кожен день з ними — "це подія". У неї також сила-силенна часу для себе, і вона із задоволенням доглядає за собою, зустрічається з друзями і ходить по магазинах. Чоловік щотижня балує її розкішними букетами, постійно водить у найкращі ресторани, виконує її найзаповітніші бажання, і їй зовсім не потрібно турбуватися про гроші.

Такі витрати вразили її підписників.

"Серйозно? 16 000 доларів за один день? Це вісім місяців іпотеки", "Добре для вас, але ви щасливі?", "Спасибі, що поділилися, я був так засмучений, гадаючи, скільки ви витрачаєте", "У мене є 30 доларів на наступні два тижні", — пишуть у коментарях.

Справедливим буде зазначити, що ще до заміжжя Андраде і сама непогано заробляла. У 19 років вона розбагатіла завдяки успіху свого спа-бізнесу Flip Your Look. Лінда запустила бренд у Лас-Вегасі та Каліфорнії, а потім поширила його за франшизою в інших місцях по всій території США.

Раніше Фокус писав, що 11-річна дівчинка-мільйонерка з Австралії розповіла про свої дорогі покупки.