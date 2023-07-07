50-річні Кармен Електра і Дженні Маккарті показали бездоганні фігури в новому кампейні SKIMS

Обидві моделі мають вигляд істотно молодший за свій вік.

51-річна американська співачка, модель і танцівниця Кармен Електра та 50-річна акторка і фотомодель Дженні Маккарті показали всьому світові, що у своєму віці мають карколомний вигляд, знявшись у новому рекламному кампейні білизняного бренду SKIMS, що належить Кім Кардаш'ян. На сторінці марки в Instagram розміщено кілька гарячих знімків і ролик, де знаменитості позують у бікіні чорного і тілесного кольору з нової колекції SKIMS.

За словами представника бренду, ці дві ікони були обрані, щоб відсвяткувати їхню непідвладність часу. На фотографіях видно, як Електра тримає гітару в суцільному купальнику, а також як вона і Маккарті миють яскраво-рожеву спортивну машину.

Фото: Instagram/SKIMS Фото: Instagram/SKIMS Фото: Instagram/SKIMS

"Повернення на повну котушку: Кармен Електра і Дженні Маккарті возз'єднуються в найсексуальнішому запливі літа. Кармен і Дженні носять плавальний топ із трикутними чашечками SKIMS і плавки із зав'язками з онікса", — йдеться у підписі.

Тут же можна подивитися і відеоролик, градус якого зашкалює.

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Електра і Маккарті були іконами MTV і колегами по фільму "Брудне кохання".

"Я дуже рада бути частиною останньої кампанії SKIMS. Енергія на знімальному майданчику була неймовірною, особливо на зйомках поруч із Кармен, яка має приголомшливий вигляд! Було відчуття, що ми повернулися в 90-ті, а роки потому ми все ще веселимося!" — заявила Маккарті.

Зі свого боку Електра похвалила енергетику Маккарті і зізналася, що зйомка вдалася.

"Вона не тільки, як і раніше, має неймовірний вигляд, вона також привнесла в знімальний майданчик найкращу енергію і була моєю найбільшою підтримкою. Я така щаслива, що ми можемо розділити цей знаковий момент разом!" — сказала зірка.

Для реклами продукції свого бренду Кім Кардаш'ян не економить і наймає тільки найкращих. Серед тих, хто знімався в кампейнах SKIMS, були Брук Шилдс, Тайра Бекс, Кедіс Свеййпол, Гайді Клум, Алессандра Амбросіо.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян потрапила на обкладинку журналу Time за успіх своєї марки спідньої білизни, одягу і товарів для дому.