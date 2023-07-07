Джей Ло і Бен Аффлек були помічені на вечірній прогулянці (фото)

Зіркове подружжя виглядало закоханим і трималося за руки на прогулянці.

Американська співачка й акторка Дженніфер Лопес та її чоловік, 50-річний актор Бен Аффлек, були помічені на вечірній прогулянці. Пару бачили на виході з меблевого магазину, в якому вони обирали предмети інтер'єру у свій новий будинок вартістю майже 61 мільйон доларів. Про це пише Daily Mail.

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Зірка "Бетмена" обрав простий і комфортний аутфіт. Аффлек одягнув сіру футболку, картату сорочку, сині джинси і доповнив вбрання кросівками Nike.

Його кохана, 53-річна Джей Ло для походу по магазинах одягла білі штани і чорний светр Ralph Lauren. Зірка фільму "Мати" завершила ансамбль модними білими кросівками і маленькою бежевою сумочкою Jacquemus. Її світле волосся було розпущене, а як аксесуари Лопес традиційно вибрала золоті сережки-кільця.

Нагадаємо, Джей Ло, Бен Аффлек і його дочка, 17-річна Вайолет, відвідали вечірку 4 липня 2023 року в Гемптоні, яку проводить мільярдер і спортивний магнат Майкл Рубін на честь державного свята.

Також Фокус писав, що Бен Аффлек і Дженніфер Лопес зіграли разом у піклбол.