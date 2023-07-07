Джонні Депп показав любов до доньки Лілі-Роуз у піджаку із зображенням його тату (фото)

Джонні Депп буквально носить ім'я дочки біля серця.

60-річний американський актор Джонні Депп і учасник гурту Hollywood Vampires виступав у Великій Британії в куртці, розшитій точно розташованими зображеннями його безлічі татуювань. Про це пише PageSix.

Серед малюнків на верхньому одязі Деппа був банер "Wino Forever" на його біцепсі, вшанування персонажа "Піратів Карибського моря" Джека Горобця на передпліччі і "Lily-Rose" на серці на честь дочки Лілі-Роуз Депп.

У соціальних мережах фанати відсвяткували повернення особливого піджака, який він носив на виступах у минулому.

"Піджак із татуюваннями повернувся!!!" — написав один користувач Twitter.

"Джонні і його піджак з татуюваннями, ось і все, ось і твіт", — написав інший фанат знаменитості.

Зірка екранів, який поводився стримано після скандального судового процесу у справі про наклеп проти колишньої Ембер Герд, востаннє одягав куртку, пошиту на замовленні, для вистави на честь Дня батька в червні.

"Джонні носить свою куртку з татуюваннями! Лілі-Роуз, Джек і Бетті Сью... У День батька він на сцені зі своєю сім'єю", — написав тоді один фанат у Twitter.

Депп, чиї татуювання постійно вдосконалюються, виховує 24-річну Лілі-Роуз і 21-річного сина Джека з колишньою коханою Ванессою Параді. Покійну матір Джоні звали Бетті Сью. Лілі-Роуз близька зі своїми батьками і публічно розповіла про те, як зростала разом із ними.

"Мої батьки не були дуже суворими. Вони завжди довіряли мені бути незалежною і приймати власні рішення. Насправді не було нічого, проти чого можна було б повстати", — сказала вона британському Vogue 2016 року.

Нагадаємо, Джонні Деппа "спіймали" папараці із загіпсованою ногою.

Також Фокус писав про одкровення Джонні Деппа про "складний період" під час розлучення з Ембер Герд.