56-річна Сальма Хаєк показала як проводить час у басейні (відео)

З нагоди Національного дня бікіні знаменитість опублікувала пікантні кадри з басейну.

56-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк Піно поділилася зі своїми 25 млн підписників спокусливим відео з басейну. Пікантні кадри зірка опублікувала у своєму Instagram-акаунті на честь Національного дня бікіні.

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На відео зірка фільму "Супер Майк: Останній танець" пірнає і танцює в басейні в стильному бікіні з принтом, яке продемонструвало її пишне декольте. Матеріал купальника являв собою "клаптикову ковдру" з різних принтів з блідо-бежевою мереживною обробкою з фестонами. Розкішний образ вона доповнила довгими золотистими сережками і каблучкою з білого золота, а пряме темне волосся актриси вільно спадало на плечі.

"Не можу повірити, 25 мільйонів підписників! Величезне спасибі кожному з вас", — написала в підписі до публікації дружина Франсуа-Анрі Піно.

Знаючи, чого хоче її аудиторія, Сальма додала до підпису: "Бачачи, що вам усім найбільше подобаються мої фотографії в бікіні, ось тренування в бікіні для всіх вас".

Раніше Фокус писав, що Сальма Хаєк поділилася знімками з сауни.