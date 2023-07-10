Від однієї принцеси до іншої: улюблені прикраси Кейт Міддлтон, які носила Діана

Принцеса Уельська успадкувала деякі з найприголомшливіших речей своєї покійної свекрухи. І одягаючи їх, вона вшановує пам'ять Діани Спенсер.

У принцеси Діани за життя в скриньці з коштовностями були чудові речі. Частину з них отримала Меган Маркл, коли вийшла заміж за принца Гаррі, частина залишилася в сім'ї Спенсер або була продана на аукціонах. А деякі прикраси залишилися в королівській родині і тепер їх носить Кейт Міддлтон на правах дружини спадкоємця престолу. Про це пише Town And Country.

Це точно відповідає останнім бажанням Діани. Перед своєю передчасною смертю принцеса написала "лист із побажаннями", у якому йшлося: "Я хотіла б, щоб ви передали всі мої коштовності моїм синам, щоб їхні дружини могли згодом отримати їх. Я залишаю точний розподіл коштовностей на ваш розсуд".

Сережки з діамантами та перлами Південних морів

Ці елегантні сережки з діамантами і перлами були одними з улюблених прикрас Діани.

Фото: Getty

Сережки з діамантами і перлами Південних морів на Кейт Міддлтон Фото: Getty

Кейт носила сережки на церемонії BAFTA 2019 у Лондоні, одягала на перегони в Аскоті, під час першого державного візиту під час початку правління короля Чарльза і навіть на його коронацію.

Сережки із сапфірами та діамантами

Ці сережки спочатку були весільним подарунком принцесі Діані, частиною набору коштовностей, подарованого наслідним принцом Саудівської Аравії Фахдом.

Сережки із сапфірами та діамантами на Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Сережки із сапфірами та діамантами на принцесі Діані Фото: Getty Images

Принц Вільям подарував сережки Кейт після того, як освідчився 2010 року, і вона трохи оновила їхній дизайн. Тепер вони явно в числі її улюблених прикрас.

Сапфірова обручка для заручин

Мабуть, найвідоміша прикраса, успадкована Кейт від принцеси Діани, — обручка з цейлонським сапфіром, оточена 14 діамантами.

Сапфірова обручка на Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Сапфірова обручка на пальці принцеси Діани Фото: Getty Images

Каблучку створив британський ювелір Garrard, її вибрав принц Чарльз, коли освідчувався Діані Спенсер 1981 року. У 2010 році принц Вільям подарував каблучку Кейт Міддлтон на заручини.

Перловий браслет

Цей перловий браслет, який часто носила принцеса Діана, був розроблений Найджелом Мілном 1988 року. Кейт вперше одягла цей браслет під час королівського туру Німеччиною 2017 року.

Перловий браслет на Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Під час свого королівського туру з принцом Вільямом Карибським морем Кейт доповнила свій образ від Александра Макквіна саме цим браслетом своєї свекрухи.

Кембриджська тіара "Вузлики кохання"

Королева Єлизавета часто позичала прикраси зі своєї грандіозної колекції прикрас іншим членам королівської сім'ї. І вони носили їх роками.

Кембриджська тіара "Вузлики кохання" Фото: Getty Images

Так і сталося з тіарою Cambridge Lover's Knot , яка колись була фавориткою принцеси Діани. Після її смерті тіару ніхто не носив, поки Кейт вперше не вдягнула її 2015 року. Відтоді вона стала однією з її улюблених тіар.

Кольє з чотирма нитками перлів

Це кольє також із колекції королеви Єлизавети.

Знамените перлове кольє Фото: Getty Images

Його часто одягала принцеса Діана, наприклад, на державний банкет 1982 року, а Кейт вперше одягла його на святкуванні 70-річчя весілля королеви і принца Філіпа 2017 року. І вона з'являлася в ньому на багатьох значних офіційних заходах, зокрема й на коронації короля Чарльза в Шотландії.

Коллінгвудські перлинні сережки

Ці перлинні сережки ювеліри бренду Collingwood піднесли принцесі Діані як весільний подарунок. Вперше вона одягла їх за місяць до весілля з принцом Чарльзом і після з'являлася в них дуже часто. Кейт вперше одягла сережки 2017 року на державному банкеті в Іспанії.

Коллінгвудські перлинні сережки на Кейт Міддлтон Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Instagram

Кейт також одягла ці сережки для офіційного портрета, зробленого на її 40-річчя. І на поминальну службу принца Філіпа навесні 2022 року, поєднуючи їх з одним з улюблених візерунків Діани — в горошок.

Коллінгвудські перлинні сережки на принцесі Діані Фото: Getty Images

Для урочистого прийому президента Південної Африки Сиріла Рамафоси на параді кінної гвардії принцеса Уельська доповнила свій бордовий ансамбль сережками своєї покійної свекрухи, а також брошкою принцеси Уельської з пір'ям, яку Діана отримала в подарунок від королеви-матері після її заручин з принцом Чарльзом.

Прикраси принцеси Уельської на Кейт Міддлтон Фото: Getty

І востаннє вона одягала їх для ходи Ордена Підв'язки 2023 року. Тож вочевидь — сережки принцеси Діани припали їй до душі і чудово доповнюють її стильні образи.

Оновлене сапфірове кольє

Восени 2020 року Кейт вийшла у світ у намисті з кулоном, у якому, як виявилося, використовували дорогоцінне каміння зі знаменитої саудівської сапфірової гарнітури принцеси Діани.

Сапфірове кольє на Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Це був подарунок саудівської королівської сім'ї принцесі Уельській з нагоди її весілля з Чарльзом.

Сережки Double Drop із сапфірами та діамантами

Ці сережки ідеально пасують до обручки Кейт Міддлтон, тож дивно, що вона вперше одягла їх тільки 2022 року на церемонію Trooping the Color.

Сережки Double Drop із сапфірами та діамантами Фото: Getty

Вона одягала їх для поїздки до Бостона, США і цього року вибрала на кілька важливих заходів.

Смарагдове кольє-чокер

Одна з найстаровинніших прикрас, яку одягала Кейт Міддлтон. Кольє-чокер з великими смарагдами раніше належало королеві Марії Текській, бабусі королеви Єлизавети, яка вважала за краще його носити з іншими діамантовими прикрасами.

Принцеса Діана зі своїм братом і батьком Фото: charles.earl.spencer/instagram

Діана любила це ефектне кольє і саме його вона колись одягла на голову, після того, як воно застрягло у неї на лобі. Принцеса задала тренд. Але Кейт Міддлтон носила, як намисто, підкресливши лінію шиї та доповнивши яскраво-зелену сукню, яку вона одягла на вручення нагороди Earthshot Prize Awards в Бостоні.

Знамените смарагдове кольє на Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як члени королівської сім'ї Великої Британії відзначали свої дівич-вечори і парубочі вечірки перед весіллям. Кейт Міддлтон, до речі, влаштувала шикарну вечірку, на якій виконувала романтичну пісню про кохання.