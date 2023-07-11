11 липня 2023 року: Сергіїв день — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна лягати спати занадто рано і виливати питну воду.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобних Сергія, Германа і Павла. Також сьогодні вшановують ікону Божої Матері "Троєручиця", яка зараз перебуває на Афоні. Вважається, що вона здатна вилікувати найважчі хвороби. А в народі цей день називають Кропив'яне заговіння. Вважається, що сьогодні останній день збору кропиви, а після вона втрачає свої цілющі властивості.
Що не можна робити 11 липня:
- лягати спати занадто рано;
- виливати питну воду;
- щось лагодити або склеювати.
Народні прикмети та повір'я:
- перестала кувати зозуля — до ранньої зими;
- безвітряно — скоро піде дощ;
- прибуває вода в колодязях і річках — погода погіршиться.
День ангела святкують:
Іван, Сергій, Герман, Павло.
Також цього дня:
1576 рік — англійська експедиція Мартіна Фробішера відкрила Гренландію;
1888 рік — у Києві на Софійській площі в рамках святкування 900-річчя прийняття християнства відкрили пам'ятник Богдану Хмельницькому;
1943 рік — кульмінація Волинської трагедії;
1944 рік — засновано Українську Головну Визвольну Раду — політичний провід УПА;
2008 рік — компанія "Apple Inc." відкрила iPhone App Store.