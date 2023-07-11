Кім Кардаш'ян перевтілилася в блондинку і розповіла про нову колаборацію (фото)

Знаменитість розширює сферу своєї діяльності, пропонуючи нову співпрацю з компанією Alani Nutrition.

42-річна американська телевізійна зірка Кім Кардаш'ян продемонструвала свої розкішні вигини на новій фотосесії, яку було зроблено в рамках співпраці з брендом Alani Nu. Відповідні знімки вона опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

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На кадрах колишня дружина Каньє Веста дотримується свого звичайного сексуального стилю, позуючи в білому боді.

У підписі до публікації Кім пообіцяла підписникам: "KIMADE. Скоро буде з @AlaniNutrition".

На чотирьох фотографіях красуня зі світлим волоссям позує на майданчику з рожевими стінами, що імітує фітнес-зал. Мати чотирьох дітей продемонструвала декольте в обтислому боді з глибоким вирізом. У кадрі вона постала стрункою і підтягнутою з гантелями срібного кольору. Кардаш'ян доповнила образ білими туфлями на високих підборах з відкритим носком, діамантовим браслетом і блискучим діамантовим кольє з жовтим камінням.

Кім відступила від свого звичайного короткого манікюру в стилі "нюд", замінивши його довгими білими нігтями. Бізнесвумен також зробила яскравий макіяж з нюдовою помадою.

Кім Кардаш'ян Фото: Instagram/kimkardashian

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян з'явилася на публіці в чорному вбранні з вуаллю, яке нагадувало те, що її сестра Кортні носила під час свого весілля, організованого Dolce & Gabbana минулого року.

Також Фокус писав, що Кім Кардаш'ян одягла пояс із діамантом вартістю 2 мільйони доларів.