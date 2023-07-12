Сонячна долина збирає гостей: багатії з'їжджаються в літній табір мільярдерів в Айдахо

У готельному комплексі в Айдахо вже зібралися кілька десятків мільярдів доларів: приїхали медіамагнат Руперт Мердок, Боб Айгер з Disney і багато інших.

Прямо в ці хвилини американський штат Айдахо стає багатшим на кілька десятків мільярдів доларів. На ранчо Sun Valley Lodge починають прибувати багатії в так званий "літній табір мільярдерів", а місцевий аеропорт заповнюють приватні літаки. Про це пише Daily Mail.

У Сонячну долину вже прибули Боб Айгер, генеральний директор Disney, власник New England Patriots Роберт Крафт, медіамагнат Руперт Мердок і його сини Лахлан і Джеймс.

Щороку Sun Valley Lodge в Айдахо приймає у себе бізнес-титанів з усього світу.

Щорічна літня конференція Allen & Co, яку часто називають "літнім табором мільярдерів", збирає багатіїв, які можуть тут спокійно поспілкуватися й укласти багатомільярдні угоди.

Тім Кук, генеральний директор компанії Apple Фото: Getty Images

Приватні літаки зазвичай прилітають у Меморіальний аеропорт Фрідмана в Гейлі, приблизно за 15 миль від шикарного курорту, де злітно-посадкові смуги заповнені до межі і місцеві жителі можуть помилуватися на затори з бізнес-джетів.

Потім гостей відвозять у розкішний маєток, де мальовничі краєвиди слугують ідеальним тлом для обговорення їхніх наступних кроків із примноження багатства.

Саміт Allen & Co — один із головних ділових заходів літа, куди з'їжджаються лідери з різних галузей, щоб обговорити стан своїх імперій. Однак очікується, що цього року на конференції настрій буде менш радісним, затьмарений війною в Україні, зростанням інфляції та загальним економічним спадом.

Бізнес-джети в Сонячній долині Фото: Getty Images

Деякі мільярдери вже в'їхали у свої номери, а прибуття деяких тільки очікується. Наприклад, обіцяв бути засновник OpenAI Сем Альтман.

А голова Warner Bros. Discovery Девід Заслав став одним із найбагатших людей на ретриті. Лише 2021 року він заробив 246 мільйонів доларів, а з 2018 по 2022 рік він заробив понад 498 мільйонів доларів.

Глава Warner Bros. Discovery Девід Заслав і кінопродюсер Брайан Грейзер Фото: Getty Images

За повідомленнями Bloomberg, гарячою темою саміту стало нещодавнє рішення федерального суду на користь генерального директора Activision Blizzard Inc. Боббі Котіка, яке допомогло продати його компанію Microsoft за 69 мільярдів доларів.

Відомо, що і Котик, і генеральний директор Microsoft Сатья Наделла регулярно відвідують щорічну зустріч мільярдерів.

Також в Айдахо вже були помічені Стейсі Бендет, модельєр і генеральний директор Alice + Olivia, голова Paramount Global Шарі Редстоун, Джош Д'Амаро з Disney Parks і Дана Волден з Disney Entertainment, Кейсі Вассерман, голова Wasserman Media Group, і кінопродюсер Брайан Грейзер.

Історія "літнього табору мільярдерів" розпочалася 1982 року, коли Герберту Аллен і його брат Чарльз, співзасновники приватного інвестиційного банку Allen & Company, запросили своїх клієнтів в Айдахо. Тепер зустрічі відбуваються щорічно.

Ретрит Sun Valley Lodge в Айдахо Фото: Соцмережi

Саміт у Сонячній долині заробив репутацію місця проведення гучних ділових угод або, принаймні, місця розмов, з яких вони почалися.

З чуток, саме тут було укладено угоди з купівлі Disney 1995 року Capital Cities/ABC, придбання Comcast NBCUniversal 2009 року, купівлю AOL компанією Verizon 2015 року і купівлю Джеффом Безосом The Washington Post 2013 року.

Частими гостями Сонячної долини були Марк Цукерберг, генеральний директор McDonald's Стів Істербрук і генеральний директор PayPal Ден Шульман.

Минулого року в Айдахо прилітали найвідоміший інвестор Америки Воррен Баффет, засновник Fox Television Баррі Діллер і Майкл Морелл, колишній директор ЦРУ.