16 липня 2023 року: Мокія, Марка і Демида — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна лаятися і відмовляти в допомозі.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Мокія, Марка і Демида. У IV столітті Мокія і Марка схопили як християн і представили на суд імператора Максиміана. Вони відмовилися принести жертву ідолам, за що їх убили мечем. Святий мученик Демид Кесарійський жив на початку II століття і постраждав за християнську віру при імператорі Траяні. Його схопили та піддали жорстоким тортурам, а потім стратили в Кесарії Каппадокійській.
У народі 16 липня називають Маковий день, тому що на полях закінчували посів маку.
Що не можна робити 16 липня:
- лаятися;
- вживати алкогольні напої;
- скупитися і відмовляти в допомозі.
Народні прикмети та повір'я:
- собака погано спить, мало їсть або риє лапами землю — погода погіршиться;
- павук плете довгу павутину — до хорошої погоди;
- роєм літають комарі — буде тепло.
День ангела святкують:
Георгій, Анатолій, Марк, Василь, Іван, Костянтин, Пилип.
Народилися в цей день:
1937 рік — Ада Роговцева, українська актриса театру і кіно, народна артистка СРСР;
1993 рік — Анна Різатдінова, українська спортсменка, художня гімнастка, багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи, інших міжнародних турнірів.
Також цього дня:
1661 рік — Стокгольмський банк випустив перші європейські банкноти;
1909 рік — заснування компанії "Audi";
1912 рік — у Києві урочисто відкрили Бессарабський критий ринок;
1917 рік — ухвалено II Універсал Української Центральної Ради;
1990 рік — Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України;
2010 рік — відкриття Першого Одеського міжнародного кінофестивалю;
2019 рік — набув чинності Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".