Топ 7 способів мати свіжий і відпочилий вигляд, навіть якщо ви не виспалися

Регулярне недосипання впливає не тільки на ваше самопочуття, а й безпосередньо відображається на обличчі. Коли ви не спите належним чином, то можете помітити темні кола, набряклість навколо очей, млявість і зморшки. Як швидко збадьоритися й повернути обличчю свіжість?

Якщо ви хочете бути активною і мати сяючий вигляд, хороший нічний сон має першорядне значення. Але, на жаль, повноцінний нічний сон зараз частіше розкіш, ніж постійна норма для більшості людей. Як зробити так, щоб після чергової безсонної ночі мати свіжий і відпочилий вигляд? Скориставшись цими порадами, ви матимете сяючий вигляд, навіть якщо поспали лише кілька годин за ніч. Про це пише Stylecraze.

Зніміть набряк

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Опухлі очі — першими видають втому. Скористайтеся пакетиками зеленого чаю або охолодженими скибочками огірка, щоб зменшити набряклість.

Освіжіться

Коли ви надто втомилися і виснажені після безсонної ночі, у вас може виникнути спокуса пропустити душ, але цього робити не можна. Навпаки, зробіть зусилля і затягніть себе у ванну. Нехай теплий душ розбудить вас і допоможе прокинутися та збадьоритися. Скористайтеся відлущувальним скрабом для обличчя, щоб освітлити тьмяну й бліду шкіру, спричинену нестачею сну.

Зволожте шкіру

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Що насамперед втрачається, коли ми пропускаємо сон? Правильно, вода. Нанесіть густий зволожувальний крем, щоб зберегти шкіру зволоженою та зафіксувати в ній вологу. Зникне вся сухість й зморшки, і вам більше не доведеться чути фразу: "У тебе такий втомлений вигляд". Олія ши, олія какао, олія насіння манго, мигдальна олія і кокосова олія — хороші натуральні засоби для зволоження шкіри.

Протріть обличчя льодом

Повернути свіжість і рівний відтінок декому допоможе простий трюк. Якщо ваша шкіра, як і раніше, виглядає млявою, змішайте молоко з кількома кубиками льоду. Змочіть у ньому м'яку тканину, відіжміть й прикладіть до обличчя на 3-5 хвилин, а потім змийте. Поєднання охолоджених кубиків льоду і молока допоможе освіжити вашу шкіру.

Зробіть завивку вій

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Замаскуйте відсутність сну, підкресливши свої природні риси. Збільште вії за допомогою спеціальних щипців. Коли ви піднімаєте вії, ваші очі виглядають живішими, ширшими та яскравішими. Візьміть за звичку всюди брати щипці для завивки вій. Якщо у вас тонші вії, спробуйте використовувати туш для завивки замість щипців, щоб уникнути випадкової поломки вій.

Легкий тон

Важка основа і пудра роблять шкіру тьмяною і ще більш жовтуватою (схожою на маску!). Натомість виберіть тональний зволожувальний крем із SPF.

Рум'яна

Яскравий рум'янець на щоках зробить ваше обличчя сяючим і, відверне від темних кіл під очима. Персиковий відтінок допоможе освітлити шкіру. Нанесіть трохи рум'ян персикового кольору на яблучка щік і добре розтушуйте. Ви також можете нанести трохи рум'ян і на губи поверх бальзаму для того, щоб отримати м'який відтінок кольору.

Помаранчеві відтінки роблять очі ще більш втомленими; намагайтеся уникати таких відтінків, якщо тільки ви не володарка темної шкіри.

Використовуйте консилер

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Використовуйте хайлайтер під консилером, щоб приховати неприємні темні кола під очима. Ця легка суміш гарантує відмінне маскування слідів втоми та недосипання.

Крім цього намагайтеся докласти всіх зусиль, щоб подбати про якість вашого сну в ті моменти, коли це вам під силу. Обмежте споживання кофеїну або алкоголю щонайменше за 4 години до сну, регулярно займайтеся спортом, використовуйте практики зі зняття стресу, а також відмовтеся від екранного часу перед сном й створіть розслаблювальну обстановку в спальні...

Нагадаємо, з віком шкіра навколо очей починає провисати, що може посилити вже наявні мішки під очима, які утворилися через спосіб життя або генетичні чинники.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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