"Прийняли зважене рішення": Монатик розповів, чи поверне родину до України під час війни

Музикант з родиною виїхав з України на відпочинок у лютому 2022 року, незадовго до початку війни. За кордоном вони прожили разом 5 місяців, після чого музикант не витримав та повернувся на Батьківщину. Весь цей час дружина та двоє дітей залишались у безпеці.

Дружина українського співака Дмитра Монатика (MONATIK) Ірина та два їхніх сина Данило і Платон більше року проживають за межами України через війну, але найблжчим часом це зміниться. Про це повідомив музикант в інтерв’ю блогеру та радіоведучому Славі Дьоміну.

За його словами, в майбутньому вся родина планує жити та будувати своє життя в Україні. Тут діти також підуть до школи де будуть отримувати знання. Станеться це вже найближчим часом, тобто до закінчення війни.

"Вони (сини — ред.) зараз навчаються в Англії, закінчили перший клас. Ми нарешті прийняли чітке зважене рішення, що родина повертається в Україну, і діти будуть вчитися в Києві. Так як я і мріяв колись. Є така філософія, як кажуть у нас в команді, що ти свою ракету не почуєш. Так, але хотілося б, щоб діти ще сім’ю побудували, в них на весіллі погуляти. Хочеться, щоб життя тривало", – сказав Дмитро Монатик.

За словами Дмитра, нині він проживає за Києвом у будинку разом з бабусею та дідусем, оскільки самому йому самотньо. Проте він планує переїхати до квартири в столиці, коли повернеться дружина Ірина разом з дітьми, оскільки квартира знаходиться ближче до навчального закладу.

"Напевно, коли Іра з дітьми повернеться, то ми будемо жити у квартирі, тому що ближче до школи. Не хочеться губити їхній дорогоцінний час на дороги. Ми з самого початку так і планували, щоб все для них", – продовжив музикант.

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Нагадаємо, під час війни співак Дмитро Монатик здійснив перезапуск. Зокрема, він перезаписав свій російськомовний репертуар українською мовою.