"Зроблено грамотно": пластичний хірург розповів про всі операції Марго Роббі до "Барбі"

Вже сьогодні у кінотеатрах можна подивитись фільм "Барбі" — найочікуванішу стрічку цього літа. На честь прем’єри, спеціально для Фокусу, відомий пластичний хірург Віктор Кемкін зробив детальний розбір зовнішності головної акторки Марго Роббі.

20 липня 2023 року в прокат виходить фільм "Барбі" режисера Ґрети Ґервіґ з Марго Роббі та Раяном Ґослінґом у головних ролях. 33-річна акторка стала справжньою суперзіркою, завдяки низці ролей у фільмах, які принесли їй популярність. Ми вирішили поглянути на світлини Марго Роббі, порівняти, як змінювалась зовнішність голлівудської акторки та зрозуміти, чи вдавалась вона до хірургічних втручань. У цьому Фокусу допоміг український пластичний хірург Віктор Кемкін, який зробив детальний аналіз зовнішності Марго Роббі.

Фото: Getty Images

"Красуня Марго Роббі. Божевільна Гарлі Квінн, меркантильна дружина вовка з Волл-стріт, талановита фігуристка Тоня, неперевершена дружина Романа Поланскі — Шарон Тейт. Скільки ролей, але всі блискуче зіграні однією талановитою та неймовірно красивою жінкою. Таким ліричним відступом хотілося виразити своє захоплення цією австралійською акторкою!

Отже, розберемо детальніше саме зовнішність Марго Роббі, точніше, ймовірні хірургічні втручання. Одразу хочу зробити ремарку, що це лише моя суб'єктивна думка. Зробити детальний та стовідсотковий розбір по світлинах, без особистого огляду, — досить складно. Але спробуємо!", — говорить пластичний хірург Віктор Кемкін.

Фото: Getty Images

"Хочу зауважити, що до серйозних та кардинальних змін Марго Роббі не вдавалася, адже на всіх фото вона виглядає приблизно однаково. Напевно що людині, яка не має практики пластичної хірургії, важко буде знайти відмінності. Але що помітив я? Перше — це різницю в об’ємі щік та форму обличчя. Раніше акторка мала квадратну форму обличчя та пухкі щічки, а зараз в неї високі вилиці. Скоріш за все, Марго видалила грудки Біша та корегувала нижню третину обличчя, а саме — підборіддя", — зазначає Віктор Кемкін.

Марго Роббі

"Якщо порівняти фото на початку кар'єри та зараз — видно наскільки красивим та точним став контур обличчя, рельєф вилиць. Також зникла "дитяча" припухлість щік", — говорить він.

Марго Роббі, 2009 рік

"Можу допустити, що була проведена ринопластика. Адже порівнюючи фото, бачу, що ніс став більш акуратний, має ідеальну форму та симетрію. Особливо ювелірним став кінчик носа", — підкреслив пластичний хірург.

Марго Роббі

"Щодо губ — чудово видно, як змінилася їх форма. Ймовірніше за все були ін’єкції гіалуроновою кислотою з метою корекції. Об'єм губ Марго завжди був гарним, але з набуттям популярності, під час посмішки, в акторки зникла асиметрія губ", — зауважує Віктор Кемкін.

Марго Роббі на прем'єрі в Лос-Анджелесі

"Хоча косметологія не входить у сферу моєї спеціалізації, але помітив, що в юності Марго мала великі проблеми зі шкірою, але зараз навіть не помітно слідів від постакне. Можливо, мали місце лазерне шліфування обличчя та акупунктура", — каже він.

Марго Роббі

"Гадаю, що, окрім того, як регулярно відвідувати косметолога, акторка також веде здоровий спосіб життя. Адже догляд за шкірою — це цілий комплекс заходів. Мій висновок такий — пластика мала місце, але вона зроблена досить грамотно, в міру. Особисто для мене, Марго Роббі, — яскравий приклад того як пластична хірургія може підкреслити природну красу людини!", — підсумував Віктор Кемкін.

Нагадаємо, Марго Роббі відмовилася від рожевого і відтворила вінтажний образ Барбі 1960 року.

Раніше Фокус писав про те, що Марго Роббі штрафувала тих, хто не носив рожеве на зйомках "Барбі".