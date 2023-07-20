У королеви Камілли є особливе кольє: у чому його унікальність

Любов королеви до своїх онуків не знає меж.

76-річна королева Камілла — не тільки любляча дружина монарха вже понад 20 років, а й дуже віддана бабуся, яка має п'ять онуків. Її Величність є бабусею Тома Паркера Боулза і дітей його колишньої дружини Сари, Лоли і Фредді, а також дітей Лаури Лопес та її чоловіка Гаррі, Елізи і синів-близнюків Гаса і Луї. В інтерв'ю The Times колишній модний редактор Сара розповіла, що її діти називають Каміллу "Гагою".

Королева настільки тісно пов'язана зі своїми онуками, що навіть замовила намисто з їхніми іменами, вигравіруваними на кулоні з рубіна і золота.

Крім того, вона дуже любить розповідати веселі історії про своїх онуків, а також прищепила їм любов до читання.

Троє онуків Камілли стали почесними пажами на коронації Чарльза III 6 травня.

Онуки королеви Камілли Фредді Паркер Боулз і Гас Лопес Фото: Getty Images

За словами Сари, її колишня свекруха дуже нервувала цього дня.

"Вона хотіла, щоб люди, яких вона любила, були поруч із нею. Король Чарльз зовсім не нервував. Але Камілла ні про що з цього не просила. Вона — людське обличчя королівської родини, тому що вона не є її частиною. Вам справді потрібні ці сторонні", — додала Сара.

Але і це ще не всі знаки любові від Її Величності. Каміллі вишили імена її онуків на коронаційній сукні, яку розробив кутюр'є Брюс Олдфілд.

Тепер коронаційне вбрання короля і королеви виставлено в Букінгемському палаці в рамках літнього відкриття Парадних залів.

Чарльз і Камілла оглянули спеціальну виставку в бальному залі Палацу минулого тижня перед офіційним відкриттям.

Раніше Фокус писав, що діти королеви, Том Паркер-Боулз і Лаура Лопес, вкрай рідко з'являються на публіці, тож побачити їх поруч із членами королівської сім'ї можна тільки випадково. Однак минулого року вони з'явилися на церемонії нагородження Орденом Підв'язки.