У королеви Камілли є особливе кольє: у чому його унікальність
Любов королеви до своїх онуків не знає меж.
76-річна королева Камілла — не тільки любляча дружина монарха вже понад 20 років, а й дуже віддана бабуся, яка має п'ять онуків. Її Величність є бабусею Тома Паркера Боулза і дітей його колишньої дружини Сари, Лоли і Фредді, а також дітей Лаури Лопес та її чоловіка Гаррі, Елізи і синів-близнюків Гаса і Луї. В інтерв'ю The Times колишній модний редактор Сара розповіла, що її діти називають Каміллу "Гагою".
Королева настільки тісно пов'язана зі своїми онуками, що навіть замовила намисто з їхніми іменами, вигравіруваними на кулоні з рубіна і золота.
Крім того, вона дуже любить розповідати веселі історії про своїх онуків, а також прищепила їм любов до читання.
Троє онуків Камілли стали почесними пажами на коронації Чарльза III 6 травня.
За словами Сари, її колишня свекруха дуже нервувала цього дня.
"Вона хотіла, щоб люди, яких вона любила, були поруч із нею. Король Чарльз зовсім не нервував. Але Камілла ні про що з цього не просила. Вона — людське обличчя королівської родини, тому що вона не є її частиною. Вам справді потрібні ці сторонні", — додала Сара.
Але і це ще не всі знаки любові від Її Величності. Каміллі вишили імена її онуків на коронаційній сукні, яку розробив кутюр'є Брюс Олдфілд.
Тепер коронаційне вбрання короля і королеви виставлено в Букінгемському палаці в рамках літнього відкриття Парадних залів.
Чарльз і Камілла оглянули спеціальну виставку в бальному залі Палацу минулого тижня перед офіційним відкриттям.
Раніше Фокус писав, що діти королеви, Том Паркер-Боулз і Лаура Лопес, вкрай рідко з'являються на публіці, тож побачити їх поруч із членами королівської сім'ї можна тільки випадково. Однак минулого року вони з'явилися на церемонії нагородження Орденом Підв'язки.