Манери та час на природі: як принц Гаррі та принц Вільям виховують дітей

Багато в чому сини короля Чарльза ІІІ наслідують приклад своєї матері, принцеси Діани.

Принц Гаррі та принц Вільям — єдині діти короля Великобританії Чарльза ІІІ та його покійної колишньої дружини принцеси Діани. Вони виросли в однакових умовах, проте зовсім по-різному проявляють себе під час виконання королівських обовʼязків. Про те, як спадкоємці престолу виховують своїх дітей, розповідає Hello Magazine.

Коли принц Гаррі та його дружина, колишня американська акторка Меган Маркл покинули посади старших членів королівської родини та переїхали до США, вони почали шукати зовсім інше життя, ніж у Великобританії.

Попри багато непорозумінь між братами, є одна сфера, у якій вони погоджуються — спосіб, у який принци виховують своїх спадкоємців — принца Джорджа, принцесу Шарлотту, принца Луї, принца Арчі та принцесу Лілібет Діану.

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Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Getty Images

"Нормальне" життя подалі від ЗМІ

Принц і принцеса Уельські минулого літа переїхали в котедж Аделаїда у Віндзорі, як повідомляється, шукаючи життя подалі від пильної уваги публіки. Це дає дітям можливість більше "блукати", ніж вони могли б у місті, коли проживали в квартирі 1A в Кенсінгтонському палаці.

Принц Гаррі та Меган Маркл не приховували того факту, що вони спеціально переїхали до США, щоб мати більш приватне життя подалі від уваги ЗМІ, будучи незадоволеними тим, як до них ставилася британська преса, коли вони жили у Великобританії.

Принц Луї та принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Сільське виховання

Обидві сім’ї мають міцний зв’язок із природою та відпочинком на природі, можливо, завдяки тому, що Вільям і Гаррі багато часу в дитинстві провели на природі в замку Балморал у Шотландії. Сім'я Уельських часто катається на велосипеді і лижах зі своїми дітьми.

У Монтесіто маєток Сассекських також ідеально підходить для того, щоб вони могли зайнятися багатьма видами активного відпочинку, наприклад пішим туризмом. Їхні документальні серіали Netflix також показували розваги на свіжому повітрі, як-от годування курей, гра в футбол.

Меган Маркл та принц Гаррі з дітьми Фото: Archewell Foundation

Час для дітей

Принц Вільям і Кейт Міддлтон мають напружений робочий графік, але вони намагаються зробити все можливе, щоб узгодити його, де це можливо, щоб забирати дітей зі школи.

Подібним чином принц Гаррі та Меган Маркл зосереджуються на проведенні якісного часу зі своїми дітьми. Коли герцогиня Сассекська написала відкритого листа до членів Конгресу США на підтримку комплексної програми оплачуваної відпустки для молодих батьків, вона показала їхню відданість вихованню своїх дітей.

Принцеса Лілібет Діана Фото: Instagram misanharriman

Акцент на манери

Нещодавно принц Вільям спонукав свого молодшого сина принца Луї потиснути руку персоналу під час відвідування Royal International Air Tattoo у Ферфорді.

В інтерв'ю Меган Маркл The Cut вона також розповідала, що манери були для подружжя ключовим елементом виховання.

Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї Фото: Getty

Час з бабусею та дідусем

І дітям Уельських, і дітям Сассекських пощастило, що поруч є бабусі й дідусі, які допомагають. Керол і Майкл Міддлтон живуть дуже близько до Вільяма і Кейт, у сусідньому Беркширі, тому вони активно займаються вихованням молодих членів королівської родини. Відомо, що троє спадкоємців також проводять час з королем Чарльзом ІІІ і королевою Каміллою.

Мати Меган Маркл Дорія Регланд також відіграє важливу роль у житті її онуків, і це було видно в їхньому шоу Netflix, коли глядачі побачили, як вона приєдналася до сімейних розваг. Однак, враховуючи їхнє місце розташування, Арчі та Лілібет не часто відвідують своїх дідусів і бабусь у Великобританії.

Принц Вільям з дітьми Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт Міддлтон намагалася примирити принца Гаррі та принца Вільяма.

Також Фокус писав про проблеми у шлюбі принца Гаррі та Меган Маркл.