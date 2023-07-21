Джонні Депп скасував другий концерт своєї групи в європейському турне

Колектив переживає за свою безпеку.

60-річний американський актор Джонні Депп разом зі своєю групою Hollywood Vampires вирушив у європейське турне, проте вже вдруге поспіль скасував виступ. Про це повідомляють на сторінці колективу в Instagram.

20 липня гурт мав виступити в Словенії, але концерту не буде. У своїй заяві в Instagram гурт написав, що після прибуття на Олімпійські поля "швидко стало зрозуміло, що будівництво об'єкта не завершене, а тому є небезпечним як для гурту, так і для широкої публіки".

"Гурт дуже засмучений цим нещодавнім і невдалим поворотом подій і сподівається повернутися, коли дасть змогу розклад", — додали учасники гурту, до якого також входять Еліс Купер, Джо Перрі, Томмі Генріксон, Глен Собел, Бак Джонсон і Кріс Вайз.

Водночас "вампіри" уточнили, що "це скасування не пов'язане з нещодавнім скасуванням у Будапешті, але ми можемо запевнити вас, що всі учасники групи в безпеці та здорові".

"Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами в Польщі, Німеччині та США найближчими днями. Приносимо щирі вибачення, The Hollywood Vampires", — йдеться у зверненні до прихильників і любителів концертів.

Що стосується скасування концерту в Будапешті, то причиною музиканти назвали "непередбачувані обставини".

"Усі квитки (звичайні та VIP, включно із зустрічами та привітаннями) будуть повернуті в повному обсязі. Ми любимо і цінуємо всіх фанатів, які приїхали здалеку, щоб побачити, як ми піднімаємося, і нам щиро шкода. Приносимо щирі вибачення", — свідчить публікація.

Hollywood Vampires, сформовані ще 2012 року, наразі перебувають у європейському турі, який має завершитися в неділю, 23 липня, із зупинками тільки в Польщі та Німеччині. Потім вони вирушать до Північної Америки на концерти в Бостоні, а також у Нью-Гемпширі та Нью-Йорку до 30 липня.

Їхні концерти в США спочатку були заплановані на кінець травня і початок червня, але перенесені на липень через травму щиколотки Деппа.

Гурт повідомив, що возз'єднається, щоб вирушити в тур, у червні минулого року, і наразі випустив два студійні альбоми: Hollywood Vampires (2015) і Rise (2019).

Раніше Фокусписав, що команда Джонні Деппа спростувала інформацію про те, що він планує відвідати Росію .