Колеги по фільму розповіли, як Кілліан Мерфі екстремально схуд для ролі Оппенгеймера

Для ролі геніального фізика ірландський актор змінив ходу і навіть манеру говорити.

21 липня відбулася світова прем'єра фільму "Оппенгеймер" Крістофера Нолана, головну роль у якому виконав ірландський актор Кілліан Мерфі. Актор готувався до ролі: екстремально схуд, змінив ходу, голос і навіть погляд. Про це пише Daily Mail.

Зірки "Оппенгеймера" розповіли, на що пішов Кілліан, щоб стати схожим на "батька атомної бомби", який на той час, як відомо, багато курив і пив.

Кілліан Мерфі в ролі Роберта Оппенгеймера Фото: Скриншот

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47-річний актор не надто заглиблювався в обставини свого схуднення, бо не бажав, щоб хтось повторював його досвід. Але його колега по фільму Емілі Блант розповіла про різку трансформацію Кілліана, сказавши, як він вижив тільки завдяки мигдалю, який гриз на зйомках.

Трейлер фільму "Оппенгеймер"

Емілі, яка у фільмі виконала роль дружини Оппенгеймера, Кітті, зазначила, що Кілліан Мерфі буквально довів себе до виснаження.

Раніше Мерфі в бесіді з The New York Times розповів, як йому знадобилося понад п'ять місяців перед зйомками, щоб підготуватися до ролі як фізично, так і емоційно.

Роберт Оппенгеймер Фото: Скриншот

Він зізнався, що йому сподобалася фізична підготовка до ролі, розповівши, як він хотів схуднути, щоб наочно продемонструвати, що той знаменитий фізик майже нічого не їв у той час, коли працював над атомною бомбою.

"Мені подобається грати своїм тілом, а в Оппенгеймера була дуже примітна фізична форма і силует, які я хотів передати правильно. Мені довелося трохи схуднути, і ми працювали з костюмами. Роберт був дуже худим, майже виснаженим, існував на мартіні та сигаретах. І в нього був дуже виразний погляд: ми багато працювали над його силуетом і виразом обличчя, перш ніж почати", — зізнався Мерфі.

Кілліан розповів, як він перевіряв себе на те, наскільки мало він може їсти, готуючись до ролі, зізнавшись, що нікому "не радить" свою екстремальну дієту.

Актор також зізнався, що мало спав під час зйомок.

"У мене була божевільна енергія. Я переступив той поріг, за яким я не переймався їжею чи чимось іще. Я був у такому стані, у стані гіпер... гіпер чогось, але це було добре, тому що персонаж був таким. Він ніколи не їв", — Мерфі зізнався, що режисер Крістофер Нолан дав зіркам свого фільму близько пів року на підготовку перед зйомками. Утім, він завжди так робить. І потім вимагає від своїх акторів повного занурення в роль.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як у Києві відбувся прем'єрний показ фільму "Оппенгеймер" і хто з селебріті прийшов серед перших оцінити нове творіння режисера Крістофера Нолана.