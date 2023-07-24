Дженніфер Лопес — 54: акторка поділилася розкішними знімками в спідній білизні (фото)

Зірка екрану обрала сексуальний образ, щоб підготуватися до свого особливого дня.

Американська співачка й акторка Дженніфер Лопес продемонструвала свою розкішну фігуру в спідній білизні. У своєму Instagram-акаунті знаменитість опублікувала відповідні фотографії.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Дружина Бена Аффлека сьогодні святкує своє 54-річчя. З цієї нагоди відома акторка позувала на пікатних знімках, на яких вона має кращий вигляд, ніж будь-коли, у білому комплекті спідньої білизни Intimissimi.

Зверху Джей Ло накинула білий атласний халат із чорним принтом. Медово-світле волосся актриси фільму "Мати" було скуйовджене і вільно заколоте. Мама двох дітей доповнила ансамбль прозорими босоніжками на високих підборах.

"Готуємося до святкування", — підписала Лопес публікацію і додала смайлики у вигляді святкового торта і смайлика з ріжком для вечірки.

Образ зірки — результат її колаборації з брендом Intimissimi. На ній був бюстгальтер-балконет Delicious Sofia (69 доларів) і трусики Delicious у стилі 80-х (15 доларів).

У свої 54 роки Дженніфер має чудовий вигляд, багато в чому завдяки регулярним тренуванням. Кілька днів тому її помітили біля спортзалу, проте Лопес була явно не в дусі і вилаялася на адресу настирливих папараці.

Також Фокус писав про першу річницю одруження Джей Ло і Бена Аффлека.