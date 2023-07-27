Полювання на Birkin. Як купити найпопулярнішу сумку у світі Hermès без листа очікування

Сумка Birkin модного французького дому Hermes — об'єкт бажання багатьох мільйонерів, які стоять у листі очікування за жаданими аксесуарами, перетвореними на культову історію для всіх, на чиїх рахунках понад 5 мільйонів доларів.

Поряд із моделлю всіх розмірів Birkin, високо котируються сумки Constance і Kelly. Щоб придбати одну з них, потрібно також пройти не одне коло пекла (танців з бубном довкола консультантів бренду та купівлі дрібніших предметів "мистецтва" дому Hermes — шльопанців, поясів, хусток).

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Багато шанувальників серіалу "Секс і місто" пам'ятають епізод з героїнею Кім Кетролл — Самантою, яка обманом намагалася купити для себе сумку Birkin, прикриваючись ім'ям актриси Люсі Лью.

Словом, придбати заповітну Birkin завжди було, якщо м'яко висловитися, завданням непростим. А після смерті акторки Джейн Біркін у середині липня 2023 року (на честь неї сумка й отримала своє ім'я, ставши значно популярнішим персонажем, ніж сама Біркін), омріяний аксесуар набув статусу найпопулярнішої сумки у світі, підвищивши вартість предмета в рази та зробивши його ідейно, технічно й фактично ще більш недоступним. Тепер власники мільйонних статків отримали свого примарного "єдинорога", точніше ризикують його якраз більше не отримати.

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До слова, цього року вийшла біографічна книга візажиста Майка Тонелло, який з гумором розповів про свій незвичайний досвід і прибутковий бізнес. У своєму біографічному описі Майк докладно повідав шанувальникам фешен-інсайду, як йому вдалося "обвести бренд навколо пальця" і стати вправним провідником у світі важкого люксу для всіх, хто не бажає тинятися по листах очікування дому Hermes.

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Чи варто говорити, що приклад Майка бажає наслідувати багато хто, отримавши можливість заробити на перепродажі бажаних речей бренду. Адже якщо вам все-таки продадуть сумку вартістю від 10 000 Євро (чого, найімовірніше, не станеться ніколи), ви зможете перепродати її, без перебільшень, у 100 разів дорожче!

Instagram Hermes Фото: Instagram Hermes

За докладним описом механіки роботи стилістів і баєрів, які мріють зірвати великий куш, Фокус поспілкувався з нашою співвітчизницею, стилісткою і блогеркою Анною, яка проживає в Монако і на півдні Франції з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Купити одну з сумок Hermes (Birkin, Constance, або Kelly) — завдання складне. Радше навіть дуже складне, — розповідає виданню стиліст Анна. — Клієнти, які купили сумку "законним шляхом", не можуть розраховувати на купівлю наступної сумки в короткі терміни. У модного дому є правила, не продавати одним і тим же клієнтам кілька сумок поспіль.

Фото: Анна. Магазин модного дому Hermes у Ніцці

Тому клієнти можуть купити заповітну Birkin не частіше ніж один раз на пів року або на рік. Іноді модний дім раптово змінює правила і починає продавати сумки тільки новим клієнтам. У той час, як тим, у кого сумок уже кілька, навмисно не продають. У платформі ютубі є навчальні канали, в яких досвідчені щасливці розповідають, як вибудовувати стратегію спілкування з консультантом Hermes, щоб, вам все ж продали сумку. У відео-роликах вчать, що потрібно говорити, як поводитися, як скласти про себе правильну легенду, щоб здатися консультанту "правильним" клієнтом.

Фото: Анна. Чаювання в магазині Hermes

Отже, коли ти заходиш у магазин бренду, — розповідає Ганна, — твоє завдання обчислити і привернути до себе найлояльнішого консультанта. Вам потрібно справити враження і в буквальному сенсі зачарувати продавця так, щоб він тобі все-таки продав хоч щось.

Фото: Анна. Чаювання в магазині Hermes

У Франції є компанії, які спеціалізуються на купівлі брендових важкодоступних речей. Свого роду консьєрж-сервіси від важкого люксу. Вони наймають для роботи спеціальних покупців, які вміють гарно і дорого виглядати, правильно розмовляти. Словом, знають, як справити враження на консультанта Hermes. Такий покупець має бути не надто молодим і з гарним смаком за мірками, мало не редакторів французького Vogue. Тобто, двадцятирічній дівчині сумку не продадуть. Інакше кажучи, покупець повинен точно відповідати портрету цільової аудиторії, на думку концептологів бренду в окремо взятому періоді часу (цей портрет покупця змінюється, тому стежити за змінами в ньому і новими нюансами — це теж робота співробітників таких компаній), — розповідає співрозмовниця Фокуса.

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Таким чином, компанії-баєри виділяють бюджети для створення, так званої історії покупця, для своїх співробітників-покупців. Адже в історії магазину бренду у клієнта повинна бути історія покупок. А таку історію можна створити тільки за рахунок інших покупок дрібніших речей. Тобто, для початку такий покупець може купити шльопанці, потім браслет або хустку. Щоправда, такі маніпуляції теж не гарантують того, що вас "обдарують" заповітною сумкою. За словами колишніх консультантів Hermes, негласна сума, яку потрібно витратити в магазині модного дому, щоб наблизитися до купівлі сумки, становить щонайменше 10 тисяч євро, — розповідає Анна.

Стиліст стверджує, що багато "фішок" консультанти модного дому давно знають і просто грають з покупцем, вдавши, що він вже ось-ось зможе купити сумку. При цьому, продавець бренду непомітно натякає, на те, що потрібно ще придбати кілька невеликих речей. Таким чином консультант може продати багато неліквідного товару. Така дуель між покупцем і продавцем може тривати кілька місяців. Щоб підтримувати інтерес клієнта-мисливця, продавець може навіть відчинити шафу на вітрині та показати сумку ближче, наголосивши, що її вже продано або вона в листі очікування "для одного клієнта".

Буває також, що клієнти приходять до магазину з ніг до голови одягнені в Hermes, з офіційною історією покупок за спиною, і їм також кажуть, що сумок немає. А виставлені на дисплеях — це тільки експозиція або вже проданий товар. Сумки так і підписані: only for display. При цьому консультант уважно записує всі побажання клієнта за кольорами і фактурою виробу, в разі, якщо хтось із покупців проявить цільовий інтерес, але це, знову-таки, нічого не означає, хоча існує поширена у вузьких колах думка, що показаний продавцем товар у Hermes — уже добрий знак, — розповідає Анна.

У разі вдалої угоди (якщо вона все-таки відбувається), щасливий володар сумки Birkin, Kelly або Constance, найімовірніше, відвезе її в Арабські Емірати, де її можна буде продати дуже-дуже набагато дорожче. Таким чином компанія-наймач покупця отримує суму в розмірі різниці від початкової ціни (у магазині), а найманий покупець отримує великий відсоток.

Також, за словами співрозмовниці Фокуса Анни, великим успіхом і гарним знаком вважається запис на рандеву в магазин модного дому в Парижі. У столичному Hermes існує система запису — з сьогодні на завтра. І якщо вас туди "викликали", ймовірність отоваритися там досить висока. Щоправда, відсоток записаних на візит зазвичай малий.

Відомо, що в Каннах найшкідливіші консультанти, — розповідає стиліст Анна. — Вони поводяться з клієнтами як господарі, дозволяють собі лаятися з покупцями. Я таке спостерігала не раз, коли покупцеві пропонували піти, якщо йому щось не подобається, причому в досить безкомпромісній формі. Взагалі, консультантам у Hermes заведено, в буквальному сенсі, догоджати і, вже точно з ними не сваритися, інакше вас з легкістю можуть внести до чорного списку.

Джейн Біркін із сумкою Birkin Hermes Фото: Getty Images

Можна припустити, що після смерті натхненниці виробу — Джейн Біркін, однойменні сумки підстрибнуть або вже підстрибнули в ціні та популярності в десятки разів. Так відбувається з творами мистецтва після смерті їхніх творців. То, чому з цим витвором мистецтва має статися інакше?

Раніше Фокус писав про те, що сумка Hermes Birkin стала найпопулярнішою сумкою у світі.