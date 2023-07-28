Весело і страшно. Рецензія на фільм "Особняк із привидами"

Не "Барбі єдиною". В Україні вийшов у прокат новий фільм компанії "Дісней".

Цього тижня в Україні стартував показ нової адаптації кінокомпанією "Дісней" картини, знятої за мотивами знаменитого американського атракціону — "Особняк з привидами". Фокус уже подивився фільм і ділиться враженнями.

Одразу варто зазначити, що ця спроба Діснея перетворити атракціон на досвід з екранізацією виявилася дещо вдалішою, ніж у його попередника з Едді Мерфі в головній ролі. Під егідою письменниці Кеті Діппольд і режисера Джастіна Сімієна "Маєток із привидами" 2023 року перетворився на душевну історію про привидів у Новому Орлеані, яка майстерно розповідає молодому поколінню про нерівну сутичку глибокого смутку із загробним життям.

Очевидно, що творці картини поставили на перше місце чутливі аспекти сценарію, при цьому зберігаючи амбіції справжнього фільму жахів з усіма наслідками. Взагалі, "Маєток із привидами" вдало балансує на межі між персонажами з класичними діснеївськими кодами (їх можна впізнати) та ефектно лякаючими сценами. Перед нами — така собі "диснеефікація" фільму жахів, що, по суті, вже цікаво! Але звісно вам не варто йти на нього всією сім'єю, тільки з тими, хто точно не схильний лякатися.

Трейлер фільму "Особняк із привидами" 2023 року

Про що фільм "Особняк із привидами"

Головним героям фільму — матері-одиначці Габбі (Розаріо Доусон) та її синові-відлюднику Тревісу доведеться протистояти 999 духам у старовинному особняку. У контекст картини вдало вплетені ексцентричний професор Брюс (Дені де Віто) і дуже дивний і холодний батько Кент (Оуен Вілсон). Замикає зоряний хід будинком із привидами Тіффані Хедіш, якій дісталася роль авторитетного медіума. Словом, на вас чекає коктейль із висококласного акторського каста, ефектного кумедно-лякаючого сценарію за класикою жанру і красивого інтер'єру особняка в Новому Орлеані.

Відверто кажучи, сценаристи пустилися в небезпечну авантюру, взявши за основу розповіді тему смерті, як відправну точку сюжету й емоційного контексту картини, особливо з огляду на молодіжну аудиторію проекту. Але їм вдалося з ювелірною обережністю пройти вузькою межею між страхом смерті, тонкими душевними переживаннями героїв і "комедизацією" того, що відбувається. Такі жанрові експерименти рідко до добра доводять, але "Маєток із привидами" — той рідкісний випадок, коли в команди все вийшло чудово!

На окрему увагу заслуговують спецефекти в цьому діснеївському фільмі жахів. Можна сказати одне: привиди вийшли дуже достовірними, та й взагалі, вся постановка "історії духів" — справжня ода сучасним технологіям у кіно. Тільки заради спецефектів вам варто виділити трохи більше двох годин часу на перегляд цього фільму. Крім того, на вас чекає зустріч із Джаредом Лето і Джеймі Лі Кертіс у дуже несподіваних образах.

Іноді здається, що компанія "Дісней" зібрала топових акторів, щоб розіграти кілька кумедних сцен у кіно, випробувати результати нових досягнень у технологіях, а загалом — чудово повеселитися всім разом. Тому що саме такий вайб виходить від фільму: всім акторам весело і вони трохи працюють. І все це, не дивлячись на сюжетну лінію боротьби персонажів із власними демонами (вона може сподобатися не всім).

Чи варто дивитися фільм "Особняк із привидами"?

Так, якщо:

Ви давно не бачили такого об'ємного зіркового складу акторів і, зокрема, скучили за Дені де Віто

Вам подобаються історії про будинки з привидами

Взагалі любите продукцію компанії "Дісней"

Ні, якщо:

У вас вразливі діти. Привиди у фільмі занадто достовірні.

Раніше Фокус писав рецензії на фільми "Барбі" та "Оппенгеймер"