Глухий фанат, з яким Марго Роббі спілкувалася мовою жестів, розкрив деталі їхньої бесіди (відео)

Знаменитість, розмовляючи з фанатом мовою жестів, справила на нього величезне враження.

Томас Перрі, у якого порушення слуху, розповів про свій досвід зустрічі з австралійською акторкою Марго Роббі. Відеозапис їхньої розмови мовою жестів на червоній килимовій доріжці став вірусним у соціальних мережах. Про це пише Daily Mail.

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Бесіда між чоловіком і 33-річною зіркою "Барбі" тривала близько трьох хвилин. Кліп показав, як пара спілкується мовою жестів на лондонській прем'єрі її фільму "Амстердам" у вересні минулого року, коли Роббі роздавала автографи.

Томас визнав, що збулася його мрія зустрітися з акторкою, і назвав її дуже "приземленою".

"Коли я був на прем'єрі фільму, я зовсім не нервував перед зустріччю з нею, — сказав він. — Я подумав, нічого собі, у неї немає часу базікати з багатьма людьми, але ми базікали близько трьох хвилин. Вона справді приземлена".

Він згадав, як Марго сказала йому, що їй "приємно познайомитися з ним". Томас, який у дитинстві хотів стати актором, похвалив Марго і сказав, що він сподівається, що вона "пам'ятає" їхню зустріч.

Чоловік також поділився, що був шокований, коли відео їхньої розмови мовою жестів стало вірусним, набравши 29,6 мільйона переглядів в Інтернеті.

Відео знову спливло в соціальних мережах після того, як минулого тижня нарешті вийшов довгоочікуваний фільм "Барбі". Австралійська зірка грає головну роль разом із Раяном Гослінгом у ролі Кена у фільмі режисерки Грети Гервіг.

Нагадаємо, Марго Роббі розповіла про кумедні моменти на знімальному майданчику картини "Барбі".

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