На честь королеви Єлизавети встановлять її нову статую з улюбленими коргі (фото)

Завершена скульптура буде відкрита біля бібліотеки Окема в Ратленді.

Протягом 70-річного правління покійного монарха вона прославилася на весь світ своєю любов'ю до вельш-коргі пемброк, перетворивши собак на символ британської королівської влади. Тож її перша скульптура, встановлена після смерті, зображатиме королеву в компанії її улюблених собак. Про це пише The Telegraph.

Статуя, що зображає молоду королеву в парадному вбранні, спроєктована британським скульптором Гайвелом Браном Пратлі, а головний уповноважений проєкту, доктор Сара Фернесс, лорд-лейтенант Ратленда, сказала, що хоче звести щось, що відображало б "теплоту і людяність" монарха.

"Я хотіла щось, що відображало б Її Величність як королеву, а не як особистість для нащадків. Але ми хотіли додати щось, що також відображало б її теплоту і людяність", — зазначила Сара.

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Наразі в країні є сім статуй Її Величності, зокрема одна, встановлена у Великому Віндзорському парку 2002 року на відзначення її Золотого ювілею, і ще одна, нещодавно відкрита королем біля входу в Йоркський собор, спочатку замовлена на відзначення її Платинового ювілею.

Королева все життя тримала собак, і найулюбленішими її вихованцями були собаки породи коргі. Після її смерті у вересні минулого року двох її собак взяли до себе її син, принц Ендрю і його колишня дружина Сара "Фергі" Фергюсон.

Говорячи про те, що надихнуло його на створення скульптури, Гайвел додав: "Я дуже швидко подумав, що хотів би, щоб коргі влаштувалися біля її ніг. Тому що мистецький символ того, що вона є матір'ю нації".

Королева Єлизавета зі своїми улюбленими коргі Фото: Getty Images

На цей час, на макеті є тільки один пес. Але у фінальному варіанті їх буде три: один з яких буде стрибати, а інший — дивитися вперед.

В основі постаменту також стоятиме піднесена кам'яна лава, на якій зможуть сидіти перехожі.

Скульптор сподівається, що король Чарльз візьме на себе особливу честь відкрити статую, додавши, що Букінгемський палац знає про її зведення.

Протягом усього свого життя королева володіла десятками коргі, багато з яких походять від її першої коргі, Сьюзен. Дві її останні собаки: Муїк і Сенді навіть вийшли попрощатися у Віндзорі, коли похоронний кортеж королеви прибув до місця її останнього спочинку.

Муїк і Сенді на похоронах господині Фото: Скриншот

Любов королеви до коргі сягає її дитинства, коли її батько, король Георг VI, купив принцесі Єлизаветі та її молодшій сестрі принцесі Маргарет пембрукширського вельш-коргі, коли їй було сім років.

Король подарував донькам цуценя на прізвисько Дукі, коли вони погралися і закохалися у власного коргі віконта Веймута.

Королева Єлизавета зі своїми улюбленими коргі Фото: Getty

Король і королева-мати намагалися схрестити Дукі з іншою коргі, і через кілька років у нього народилися два цуценята, яких назвали Крекерс і Керол.

А улюблена коргі королеви Сюзан, була подарована їй 1944 року на 18-річчя королеви, і вони швидко стали нерозлучними.

Королева так сильно любила Сьюзен, що навіть взяла її з собою в подорож на медовий місяць 1947 року

Цуценята Сюзан, Шугар — дісталася Чарльзу, а Хані — стала улюбленицею королеви-матері.

Протягом багатьох років у Її Величності було понад 30 собак. І вона не приховувала свою любов до вихованців. У Мережі повно фото королеви Єлизавети, яка гуляє в компанії своїх вихованців у Шотландії та садах Букінгемського палацу.

Фото: Getty Images

Королівські коргі стали не менш знамениті, ніж їхня господиня. Навіть Королівська колекція почала продавати різдвяні прикраси у формі коргі, визнаючи її любов до цієї породи.

Улюблені коргі монарха жили в розкоші, втім, більшість людей оточують своїх вихованців усім доступним комфортом.

У Букінгемському палаці собаки спали в плетених кошиках у вбиральні, поруч із королівськими покоями.

Королівський біограф Браян Гоуї стверджував 2013 року, що собаки їли рівно о 17.00 щодня в Букінгемському палаці.

Корги харчувалися стейками з філе і курячої грудки, приготованих шеф-кухарем.

За словами Гоуї, собаки ніколи не їли консерви. А чоловік Единбурзький їх недолюблював за гучний гавкіт. Він надавав перевагу лабрадорам.

Королева Єлизавета обожнювала коргі Фото: Getty Images

У 2018 році королівський журналіст Річард Кей повідомив, що всі корги королеви були поховані в її королівському маєтку. Поховання здійснював її садівник, а королева була присутня.

Кожне з її улюблених цуценят також отримало надгробний камінь в пам'ять про своє життя в якості вірного королівського компаньйона.

"На ньому вигравіювані дати народження і смерті собаки, а також зворушлива епітафія: "Протягом майже 15 років вірний супутник королеви", — сказав Кей.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Великій Британії випустять книгу, написану від імені королівських коргі.