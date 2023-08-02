Кайлі Дженнер перетворилася на міні-ляльку в стильному вбранні

Кайлі Дженнер перетворилася на серію міні-ляльок Bratz для лімітованої колекції фігурок.

Перша в історії співпраця Bratz зі знаменитостями охоплює шість "Bratzified" версій мільярдерки Кайлі Дженнер, одягнених в одні з найбільш знакових вбрань для червоної килимової доріжки. Про це пише BuzzFeed

Образи охоплюють блідо-бузкову сукню Versace з оздобленням пір'ям, у якій вона сяяла на Met Gala 2019, і чорну сукню з корсетом і кришталевою короною, у якій вона хизувалася на відкритті виставки Тьєррі Мюглера в листопаді 2022 року.

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Кожна лялечка, що зображає Кайлі Дженнер, коштує 9,99 долара і постачається з одним мініаксесуаром — наприклад, фірмовим кабріолетом Дженнер, її італійським Greyhoud Norman або величезним телефоном у формі губ — та посібником для колекціонера.

Ляльки Кайлі Дженнер Фото: Bratz

"Я була фанаткою Bratz з дитинства, і я завжди хотіла свою власну ляльку Bratz", — сказала 25-річна зірка шоу "Кардаш'ян" у пресрелізі, опублікованому в Hollywood Reporter.

"Мені сподобався кожен етап процесу створення цих ляльок минулого року", — зізналася мільярдерка.

Кайлі Дженнер Фото: Getty Images

Для Жасмін Ларіан — засновниці та креативної директорки як Bratz, так і модного бренду Cult Gaia — партнерство з Дженнер є "сентиментальним".

Лялька Кайлі Дженнер Фото: Bratz

"Кайлі справді втілює в собі все, що відстоював Bratz з моменту його створення 22 роки тому — від руйнівного і бунтарського до енергійного і виразного", — сказала вона.

Художній директор бренду Челсі Грін додала, що вона та її команда подбали про те, щоб фігурки "були максимально автентичними і ретельно продуманими".

Кайлі Дженнер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Bratz з 2001 року випускає компанія MGA Entertainment. Спочатку серія містила в собі тільки чотирьох ляльок — Ясмін, Джейд, Хлоя і Саша.

Незабаром Bratz стали популярними в Європі і склали серйозну конкуренцію лялькам Барбі, які протягом багатьох років утримували лідерство на ринку іграшок для дівчаток.

До 2005 року виторг від світових продажів Братц склала 2 мільярди доларів США, а до 2006 року продукція Братц відвоювала 40% ринку модних ляльок для дівчаток.

Нагадаємо, у новому фільмі "Барбі" теж з'являються ляльки Братц, у вигляді школярок, які лають Барбі, що потрапила в реальний світ.

Кореспондент Фокуса побувала на допрем'єрному показі "Барбі" і поділилася враженнями про головний хіт цього літа.