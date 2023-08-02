Сальма Гаєк і Міранда Керр: знаменитості, які пов'язали себе тенетами шлюбу з мільярдерами

Зірки кіно і телешоу зазвичай досить заможні і шукають пару у своєму колі спілкування. Але іноді вони одружуються на дуже великих грошах.

Зазвичай ми думаємо про знаменитостей як про супербагатих, але деякі з них одружуються, або виходять заміж за тих, хто набагато багатший за них. І найчастіше це не надто публічні особистості, імена яких згадуються хіба що в списку "Форбс". Хто із зірок пов'язав себе тенетами шлюбу з мільярдерами і як вони познайомилися, пише BuzzFeed.

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Сальма Гаєк і Франсуа-Анрі Піно

2009 року суперзірка Сальма Гаєк вийшла заміж за бізнес-магната, який очолив конгломерат предметів розкоші, заснований його батьком, мільярдером Франсуа Піно. За даними Forbes, статки сім'ї Піно становлять близько 38,7 мільярда доларів.

Сальма Гаєк і Франсуа-Анрі Піно Фото: Getty Images

Повідомляється, що пара познайомилася на гала-вечорі, який відбувся в мармуровому палаці Піно 2006 року.

Міранда Керр і Еван Шпігель

У 2017 році Міранда Керр вийшла заміж за мільярдера Евана Шпігеля, співзасновника і генерального директора Snapchat. За даними Forbes, його статки становлять близько 2,7 мільярда доларів.

Міранда Керр і Еван Шпігель Фото: mirandakerr/instagram

Вони познайомилися, коли сиділи поруч на заході Louis Vuitton у Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку 2014 року.

Кейлі Куоко і Карл Кук

Кейлі зустрічалася зі своїм колегою Джонні Галекі, виконавцем ролі сором'язливого фізика-експериментатора. І хоч у серіальної пари все закінчилося добре, Куоко і Галекі розлучилися.

Пізніше у неї був роман із Генрі Кавіллом. У 2013 році акторка вийшла заміж за тенісиста Раяна Світінга, але шлюб розпався через три роки.

Її наступним чоловіком став багатий спадкоємець і син мільярдера Карл Кук. Весілля зіграли 2018 року на сімейному ранчо Кука. Але шлюб розладнався вже через чотири роки.

Кейлі Куоко і Карл Кук

Карл Кук — син засновника Intuit Скотта Кука. За даними Bloomberg , статки Скотта становлять близько 5,69 мільярда доларів.

Вони познайомилися 2016 року на кінному шоу і зблизилися через взаємну любов до тварин.

2021 року вони оголосили, що розходяться, тому що "усвідомили, що [їхні] нинішні шляхи ведуть [їхні] в протилежних напрямках".

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц

Син відомої пари Вікторії та Девіда Бекхема з дитинства жив у розкоші. Але одружився він на дуже багатій спадкоємиці.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц Фото: Instagram brooklynbeckham

Весілля відбулося 2022 року. Акторка і модель Нікола Пельтц — дочка мільярдера-інвестора Нельсона Пельца. За даними Forbes, його статки становлять близько 1,5 мільярда доларів.

Нікола вперше зустріла Брукліна на фестивалі Coachella 2017 року, коли їх познайомив один з її братів. Однак на той час вони обидва були в стосунках.

Знову їхні шляхи перетнулися 2019 року на вечірці Леонардо ДіКапріо на честь Геловіна. У січні наступного року вони оголосили, що зустрічаються в Instagram.

Нікі Гілтон і Джеймс Ротшильд

Нікі разом із сестрою Періс була головною тусовницею початку 2000-х. Вона трохи працювала моделлю, іноді знімалася з сестрою. У неї були романи з Іеном Соммерхолдером і шлюб із бізнесменом Тоддом Мейстером, який був розірваний через три місяці.

Нікі Гілтон і Джеймс Ротшильд

А 2015 року Нікі Гілтон, спадкоємиця готельної імперії, вийшла заміж за Джеймса Ротшильда, спадкоємця відомої банківської родини. Хоча точні цифри не підтверджені, власний капітал великої розширеної сім'ї Ротшильдів оцінюють у межах від 400 мільярдів доларів до 1 трильйона доларів, а особисті статки Джеймса оцінюють у 1,3 мільярда доларів.

Повідомляється, що пара познайомилася на італійському весіллі Петри Екклстоун і Джеймса Станта 2011 року.

Джеррі Голл і Руперт Мердок

Супермодель Джеррі Голл відома, як ошукана дружина Міка Джаггера. Вони прожили разом дев'ять років, у них народилися четверо дітей, а 1999 року Джеррі з'ясувала, що їхній шлюб, укладений на Балі — недійсний.

Тож за медіа-магната-мільярдера Руперта Мердока вона вийшла за всіма правилами. Мердок очолював News Corp і Fox Corp з 2016 по 2022 рік. За даними Bloomberg, його власний капітал становить близько 8,5 мільярда доларів.

Джеррі Голл і Руперт Мердок Фото: Getty Images

Вони познайомилися влітку 2015 року, коли Джеррі був у престурі на підтримку The Graduate в Австралії. Їх познайомила племінниця сестри Руперта.

Однак у червні 2022 року він нібито оголосив про своє рішення розлучитися в електронному листі, написавши: "Джеррі, на жаль, я вирішив покласти край нашому шлюбу. У нас, безумовно, були хороші часи, але мені ще багато чого належить зробити. Мій нью-йоркський адвокат негайно зв'яжеться з вашим".

Мердок намагався дати Джеррі менше грошей, ніж вона хотіла, але в підсумку погодився на якусь нечувану суму.

Цікаво, але їхня угода про розлучення заборонила їй давати сценаристам "Спадкоємців", які були натхненні сім'єю Мердока, будь-які сюжетні ідеї.

Джанет Джексон і Віссам аль-Мана

З 2012 до 2017 року Джанет Джексон була одружена з Віссамом аль-Мана, чия сім'я заробила статки в кількох галузях, включно з модною індустрією, автомобілями, нерухомістю, ЗМІ та харчовими продуктами. Згідно з Essence, його власний капітал оцінюється приблизно в 1 мільярд доларів.

Джанет Джексон і Віссам аль-Мана

Повідомляється, що вони познайомилися на відкритті готелю в Дубаї 2010 року.

Ель Макферсон і Джеффрі Соффер

Супермодель Ель Макферсон була одружена з мільярдером-забудовником Джеффрі Соффером з 2013 по 2017 рік. Forbes оцінює його статки у 2,2 мільярда доларів.

Ель Макферсон і Джеффрі Соффер

Пара зустрічалася два роки, перш ніж розлучитися вперше в березні 2012 року. Однак після того, як Джеффрі зазнав травми внаслідок аварії вертольота в листопаді того ж року, вони возз'єдналися.

Стефані Сеймур і Пітер Брант

У 1995 році супермодель Стефані Сеймур, колишня дівчина і муза рокера Ексла Роуза вийшла заміж за мільйонера Пітера Бранта, спадкоємця газетного бізнесу свого батька. За даними New York Times, його власний капітал становив близько 1,7 мільярда доларів у 2007 році, але через рецесію до 2010 року він впав до менш ніж 500 мільйонів доларів.

Стефані Сеймур і Пітер Брант із сином, Пітером-молодшим

Фотограф Санте Д'Ораціо познайомив їх, коли Пітер ще був одружений зі своєю першою дружиною Сенді Брант. Він одружився зі Стефані того ж року, коли оформив розлучення з Сенді.

У 2009 році Пітер і Стефані пройшли дуже гучний і брудний шлюборозлучний процес. Однак наступного року вони помирилися і відкликали заяву про розлучення.

Кендра Спірс і принц Рахім Ага-хан

Супермодель Кендра Спірс, обличчя Prada, Calvin Klein та інших модних брендів, вийшла заміж за принца Рахіма, прямого нащадка пророка Мухаммеда 2013 року.

Кендра Спірс і принц Рахім Ага-хан

Він син імама і філантропа принца Каріма Ага Хана IV, чий власний капітал у 2013 році оцінювали в 13,3 мільярда доларів. Карім і його сім'я живуть у Женеві, а сам він прославився романами з моделями і принцесами. Дід Рахіма також був серцеїдом, серед його пасій були голлівудські діви Джоан Фонтейн і Ріта Гейворт.

Повідомляється, що пару представила одна одній Наомі Кемпбелл на вечірці. У пари народилися двоє дітей, але вони розлучилися 2022 року.

Джейн Фонда і Тед Тернер

Джейн Фонда була одружена з власником ЗМІ Тедом Тернером, який заснував CNN, з 1991 по 2001 рік. Forbes оцінює його статки у 2,4 мільярда доларів.

Джейн Фонда і Тед Тернер

У 1990 році Тед почув, що Джейн розлучається з Томом Гейденом, тож, попри те, що не знав її по-справжньому, він зателефонував їй і запросив на побачення. Спочатку вона відмовилася, але він продовжував переслідувати її протягом шести місяців, поки вона не погодилася піти з ним на побачення.

Джейн пішла з акторського бізнесу, але потім повернулася, коли зрозуміла, що нещасна. У пари також були проблеми зі спілкуванням через те, що вони проводили багато часу порізно, що сприяло розпаду їхнього шлюбу.

Еллен Баркін і Рональд Перельман

Актриса Еллен Баркін і фінансист-мільярдер Рональд Перельман були одружені з 2000 до 2006 року. За даними Forbes, його статки становлять 1,6 мільярда доларів.

Повідомляється, що вони зустрілися на афтепаті Vanity Fair Oscars 1999 року. Його репліка для пікапа була: "Отже, ти заміжня, чи вільна, чи як?".

Еллен Баркін і Рональд Перельман

Рональд розлучився з нею буквально за кілька днів. При розлученні Еллен отримала "скромні" 20 мільйонів доларів, але потім продала коштовності, які він їй подарував, включно з її обручкою, на аукціоні за 20,3 мільйона доларів.

Талула Райлі та Ілон Маск

Зірка "Світу Дикого Заходу", Талула Райлі не один раз, а двічі була одружена з найбагатшою людиною у світі — Ілоном Маском. Щоправда, тоді він ще не був таким. Перший шлюб тривав з 2010 по 2012, а другий — у 2013-2016 роках. Наразі, за даними Forbes, він є найбагатшою людиною у світі зі статками близько 239,3 мільярда доларів.

Талула Райлі та Ілон Маск Фото: Twitter Elon Musk

Пара почала зустрічатися після зустрічі в барі в Лондоні 2008 року. Після першого розлучення вони ненадовго відновили свої стосунки і знову одружилися, тому що "було нерозумно бути разом не одруженими після того, як вони зійшлися".

Зараз Талула Райлі заручена із зіркою "Реального кохання" Томасом Броді-Сангстером.

І ще одна актриса зібралася заміж за мільярдера. Колишня дівчина моделі Кари Делевінь, актриса Ешлі Бенсон заручилася з Брендоном Девісом, онуком мільярдера, нафтового магната і бізнес-магната Марвіна Девіса. За даними Forbes, до своєї смерті 2004 року статки Марвіна становили близько 4,4 мільярда доларів.

Ешлі Бенсон і Брендон Девіс Фото: Getty Images

Заручини відбулися в липні 2023 року і зараз пара готується до весілля. За чутками, вони познайомилися через спільних друзів.