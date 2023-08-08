100 кроків: ходьба після їжі допоможе зберегти ваше здоров'я
Чи знаєте ви, що сидіння після їжі може завдати шкоди вашому здоров'ю? А ось прогулянка після кожного прийому їжі, навпаки, буде дуже корисною.
Правильне харчування є ключем до підтримання чудової форми та здоров'я. Але не тільки харчування відіграє важливу роль. Ваше здоров'я також залежить від того, що ви робите після їжі. Згідно з Аюрведою, після їжі ви маєте ходити. Це називається "Шатпавалі" — аюрведична концепція, згідно з якою ви повинні робити щонайменше 100 кроків після кожного прийому їжі. Про це пише HealthShots.
Фахівці пояснюють Шатпавалі як слово маратхі, яке означає "сто кроків" (шат-сау, павалі-кадам). Ця звичка практикується десятиліттями та довела свою ефективність у поліпшенні здоров'я. Ось які переваги ходьби після їжі ви можете отримати.
Поліпшення травлення
Чи стикалися ви з проблемами травлення? Якщо так, спробуйте пройти хоча б 100 кроків після їжі. Ходьба після їжі сприяє правильному травленню. Спробуйте швидку ходьбу, оскільки це один із найкорисніших способів підтримувати своє тіло у формі та поліпшити процес травлення.
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Контроль цукру в крові
Проходження 100 кроків після їжі також допомагає підтримувати рівень цукру в крові. Дослідження, опубліковане в журналі Sports Medicine, показало, що коротка прогулянка після кожного прийому їжі може допомогти знизити рівень цукру в крові. Спробуйте здійснювати коротку прогулянку після їжі, щоб запобігти діабету 2 типу.
Допомога в схудненні
Спалювання калорій — найкращий спосіб схуднути. Якщо ви недостатньо тренуєтеся щодня, але хочете схуднути, спробуйте прогулятися після їжі. Щодня ви повинні ходити у швидкому темпі протягом принаймні 30 хвилин, щоб спалити зайві калорії. Швидка ходьба — найкращий спосіб, адже що швидше ви йдете, то більше калорій спалюєте.
Управління рівнем тригліцеридів
Високий рівень тригліцеридів може посилити низку станів, включно з ожирінням і метаболічним синдромом, підвищуючи ризик хвороб серця та інсульту. Дослідження, опубліковане в Американському журналі клінічного харчування, показало, що відмова від тривалого сидіння знижує рівень тригліцеридів.
Інші корисні звички після їжі
Згідно з аюрведою, потрібно не тільки пройти 100 кроків, а й дотримуватися інших здорових звичок після їжі.
- Не пийте воду одразу після вживання їжі, оскільки це уповільнює травлення й може призвести до ожиріння.
- Не лягайте спати одразу після їжі, оскільки це збільшує жирові відкладення та уповільнює обмін речовин. Крім того, їжа не засвоюється належним чином.
- Прогулянки на великі відстані відразу після їжі також шкідливі для здоров'я й можуть посилити проблеми з травленням.
- Уникайте плавання, подорожей та фізичних вправ після їжі, щоб контролювати здоров'я травної системи.
- Хоча швидка ходьба корисна, не ходіть занадто швидко одразу після їжі. Ви повинні почати з повільного темпу, а потім прискорюватися.
Отже, не сидіть після їжі! Переконайтеся, що ви проходите щонайменше 100 кроків, щоб уникнути проблем зі здоров'ям.
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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.