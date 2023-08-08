Ліззо втратила 220 тисяч підписників на Instagram на тлі скандалу зі співробітницями

Популярна виконавиця продовжує заперечувати, що неналежно ставилася до своїх артисток із підтанцьовки.

Співачка Ліззо вже втратила понад 220 тисяч підписників в Instagram, і зараз їхня кількість скоротилася до 13,3 мільйона. Це сталося після того, як вона спростувала заяви своїх артисток із підтанцьовки в тому, що вона неналежно до них ставилася, критикувала їхню зовнішність і змушувала контактувати зі стриптизерками. Про це пише Daily Mail.

Ліззо почала втрачати тисячі підписників в Instagram після того, як її звинуватили в сексуальних домаганнях і неналежному ставленні до своїх співробітників.

Ліззо і Бейонсе

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За даними сайту Social Blade, у співачки було понад 13,5 мільйона підписників в Instagram, а зараз їх 13,3 мільйона.

На 35-річну хітмейкерку Good As Hell подали до суду троє її колишніх танцівниць, звинувативши в сексуальних домаганнях, дискримінації та створенні ворожого робочого середовища.

Позов було подано в Каліфорнії у вівторок, 1 серпня.

Минулого тижня Ліззо заявила, що позов про сексуальні домагання, поданий проти неї, "обурливий" і заявила, що твердження її колишніх співробітниць не відповідають дійсності. А самі танцівниці, які подали позов, самі поводилися "недоречно і непрофесійно".

Ліззо написала у своїй заяві: "Останні кілька днів були нестерпно важкими і вкрай розчаровуючими". А після заявила, що вона "дуже відкрита у своїй сексуальності та самовираженні, але я не може прийняти або дозволити людям використовувати цю відкритість, щоб виставити її тим, ким вона не є".

Виступ Ліззо і Карді Бі

"Мою трудову етику, мораль і повагу поставили під сумнів. Я зазнала критики. Зазвичай я вважаю за краще не відповідати на неправдиві звинувачення, але вони настільки ж неймовірні, як і звучать, і занадто обурливі, щоб їх ігнорувати", — заявила Ліззо.

Позивачі Аріанна Девіс, Крістал Вільямс і Ноель Родрігес звинуватили володарку "Греммі", а також главу Big Grrrl Big Touring і хореграфиню Ширлін Квіглі у створенні "сексуально зарядженого та незручного" робочого середовища у своєму судовому процесі.

Тріо стверджує, що під час концертного туру до Амстердама в лютому 2023 року Ліззо запросила їх на вечірку в місто, яка закінчилася в міському кварталі червоних ліхтарів.

У своїй заяві вони сказали: "Усе швидко вийшло з-під контролю. Ліззо почала пропонувати акторам по черзі торкатися оголених артисток, ловити фалоімітатори, що запускаються з вагін артисток, і їсти банани, що стирчать з вагін артисток".

Танцюристи додали, що Ліззо нібито змушувала своїх співробітниць контактувати з оголеними танцівницями. І наполягала, якщо вони відмовлялися.

В іншому випадку позивачі стверджують, що Ліззо запросила танцюристів до паризького клубу, але не згадала, що це був бар-кабаре для оголених людей. Це їх "шокувало" і Ліззо не дала їм можливості відмовитися.

Співачка зі свого боку стверджує, що танцівниці випивали перед виступами. А ті заявили, що вона змушувала їх репетирувати по 12 годин. Крім цього вона принижувала співробітниць, обзивала їх, критикувала за зайву вагу і навіть відбирала телефони.

За кілька годин після того, як новини про судовий процес було оприлюднено, колишній креативний директор Lizzo Квінн Вітні Вілсон і танцівниця Кортні Холлінквест заявили, що зазнали аналогічного жорстокого поводження.

Також номінантка на "Оскар", режисерка Софія Налі Еллісон підтвердила, що в команді Ліззо панувала токсична атмосфера, тож вона відмовилася працювати з нею.