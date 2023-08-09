Королівська сім'я остаточно видалила титул принца Гаррі з веб-сайту

Герцога Сассекського позбавили офіційного титулу "Його Королівська Високість".

Королівська сім'я Британії із запізненням видалила офіційний титул принца Гаррі зі свого вебсайту — більш ніж за три роки після того, як він і Меган Маркл залишили свої обов'язки. Про це пише PageSix.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Співробітники палацу непомітно видалили "Його Королівська Високість" зі сторінки профілю герцога Сассекського. Крім того, імена Гаррі та Меган Маркл також перемістили в нижню частину головної сторінки сім'ї — під працюючими членами королівської сім'ї, але прямо над принцом Ендрю.

Фото: Скриншот

До оновлень веб-сайту, 38-річний Гаррі, як повідомляється, двічі згадувався як "Його Королівська Високість", а також називався молодшим сином принца Уельського, який був титулом його батька, короля Чарльза III, перш ніж він перейшов до його брата, принца Вільяма.

42-річні Гаррі та Маркл погодилися відмовитися від своїх титулів "Його Високості" після того, як у січні 2020 року пішли з посади старших членів королівської сім'ї та переїхали до Сполучених Штатів.

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: Getty

Хоча членам королівської сім'ї знадобилися роки, щоб видалити титул герцога "Його Королівська Високість" зі свого вебсайту, у червні 2021 року його було знято з виставки Кенсингтонського палацу, яка демонструє весільну сукню його покійної матері, принцеси Діани. Перш ніж фанати помітили "адміністративну помилку", на виставці поруч зі знаменитою весільною сукнею 1981 року з'явився плакат із написом "Надано Його Королівською Високістю герцогом Кембриджським і Його Королівською Високістю герцогом Сассекським".

Однак усього за кілька днів помилку було виправлено і замінено на "Надано Його Королівською Високістю герцогом Кембриджським і герцогом Сассекським".

Раніше Фокус писав, з ким із членів королівської сім'ї залишився близьким принц Гаррі.