Гвінет Пелтроу вивела свого 17-річного сина Мозеса у світ

Актриса зводила свого сина на ексклюзивне шоу Еда Ширана в Гемптонсі та познайомила з Полом Маккартні.

Дочка Гвінет Пелтроу, Еппл, вже неодноразово з'являлася на світських заходах, а тепер настала черга і 17-річного сина актриси Мозеса. Акторка зводила Мозеса на ексклюзивне шоу Еда Ширана в Гемптонсі, і познайомила з іншими гостями, серед яких були Пол Маккартні, Майкла Джей Фокс, Говард Стерн і багато інших. Про це пише Daily Mail.

Шоу британської зірки стало справжньою сенсацією. Тож кількість знаменитостей, охочих потрапити на приватну вечірку Ширана в Гемптонсі, просто зашкалювала.

50-річна Гвінет Пелтроу взяла з собою 17-річного сина Мозеса Мартіна від колишнього чоловіка Кріса Мартіна, щоб побувати на концерті.

Засновниця бренду Goop мала недбало стильний вигляд у темно-синьому в'язаному светрі та широких джинсових штанах.

Стриманий образ: засновник Goop був недбало стильним у темно-синьому в'язаному светрі та широких джинсових штанах.

Гвінет доповнила свій ансамбль білими кросівками і сонцезахисними окулярами-авіаторами.

Жива легенда Пол Маккартні також був присутній на концерті Ширана разом зі своєю дочкою Стеллою. Крім нього на концерт завітали модель Крісті Брінклі, яка привела з собою свою доньку Сейлор Брінклі Кук, Брук Шилдс зі своїм чоловіком Крісом Хенчі, Джон Бон Джові.

Нагадаємо, раніше Гвінет Пелтроу вже показувала фото свого сина. Вони разом проводили час у Мілані, Італія.

У Гвінет Пелтроу двоє дітей. Мозес і Еппл з'явилися на світ, коли вона була одружена з солістом Coldplay Крісом Мартіном. Пара одружилася 2003 року, але розлучилася 2016-го.

Однак Гвінет і Кріс залишилися друзями і підтримують добрі стосунки.

Нині зірка "Закоханого Шекспіра" одружена зі сценаристом Бредом Фелчаком, у якого також є двоє дітей від попереднього шлюбу.

Нещодавно з 'явилися фото із зустрічі Гвінет Пелтроу і Меган Маркл. Не виключено, що герцогиня Сассекська хоче відродити свій блог про стиль The Tig і зробити з нього бренд, подібний до бренду Гвінет Goop.