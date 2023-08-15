Чорний Молодик 16 серпня 2023 року: чого очікувати та що не можна робити

У середу, 16 серпня, відбудеться молодик — початок нового місяця, який знаменує час для планування і закладання намірів.

Чого очікувати від Чорного молодика?

Чорний молодик у знаку Лева настане в середу, 16 серпня, о 12:38 за київським часом. Але вплив цього явища ми можемо відчувати за 3 дні до і 3 дні після.

Останній літній молодик цього року відбудеться поблизу від планети Ліліт — Чорного Місяця. Це точка, в якій Місяць перебуває дуже далеко від Землі та деякий час не пропускає через себе енергію інших планет. Через це може бути складно тверезо реагувати на якісь події. Цей період може сильно вплинути на емоційний стан, є ризик потрапити в складні й заплутані ситуації, варто бути обережнішим.

Час молодика — найсприятливіший для планування майбутнього.

Що можна робити під час молодика:

планувати найближче майбутнє;

вирішувати фінансові питання, роздавати борги;

займатися творчістю;

займатися благодійністю;

фізичні навантаження;

займатися йогою і медитаціями;

робити чек-ап організму;

займатися домашніми та побутовими справами.

Що не можна робити в молодик:

починати нові важливі справи (тільки планувати);

подорожувати, особливо далеко;

робити уколи краси та пластичні операції;

вживати алкоголь і жирну їжу;

здійснювати великі покупки (нерухомість, акції).

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl