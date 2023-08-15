Скромно і в родинному колі: стало відомо, як король Чарльз відсвяткує своє 75-річчя

Король не влаштовуватиме пишних урочистостей і не хоче святкувати ювілей із помпою.

Король Чарльз наклав вето на будь-яке велике публічне святкування свого майбутнього знаменного 75-річчя. Новий монарх вирішив, що останнім часом було достатньо великих королівських заходів, тож його власний ювілей 14 листопада потрібно відзначити з мінімальними витратами. Про це пише Daily Mail.

Лише за останні 12 місяців країна відзначила історичний платиновий ювілей королеви Єлизавети, безпрецедентний період національної жалоби у зв'язку з її смертю та похороном у вересні минулого року, і коронацію короля Чарльза в травні цього року.

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Хоча всі заходи відбулися на належному рівні і були добре прийняті людьми, вони також вимагали величезної координації та планування, а також витрат

"Його Величність не схильний переживати через такі речі, але він також гостро усвідомлює, що останнім часом було багато запланованих королівських заходів, і його тверда думка полягає в тому, що заходів, присвячених його дню народження, буде по мінімуму", — сказало джерело.

Король Чарльз і королева Камілла Фото: Getty Images

Замість цього Чарльз, найімовірніше, зосередиться на бізнесі, беручи участь у публічних заходах — можливо, з тортом або кількома словами святкування — напередодні великого дня 14 листопада. Також може бути приватна вечеря, можливо, у Хайгроуві, його заміському будинку в Глостерширі. Свято, найімовірніше, організовує королева Камілла для його близьких друзів і сім'ї.

Коли 2013 року Чарльзу виповнилося 65 років, Камілла, на той час герцогиня Корнуольська, розповіла ЗМІ, що її "чоловік-трудоголік" не з тих, хто розслабляється навіть у день власного дня народження.

Камілла зізналася, що Чарльзу було дуже важко підібрати подарунок і його було нелегко змусити розслабитися на святі.

"Я скажу вам, що йому неймовірно важко купити подарунок у світі. Він чоловік! Вони безнадійні! Я проводжу цілу вічність, намагаючись знайти щось справді чудове, а потім [вона зобразила, як Чарльз відкриває подарунок] "О, красно дякую" [Камілла зобразила байдужий тон]. Це так дратує!", — розповідала вона.

Вона також розповідала, що Чарльза дуже важко змусити відірватися від роботи.

"Він ніколи не перестає працювати. Який би не був день, він завжди працює. Я стрибаю вгору і вниз і кажу: "Дорогий, як ти думаєш, ми могли б трохи, ну знаєш, тиші і спокою, повеселитися разом?" Але він завжди має щось закінчити", — скаржилася Камілла на свого чоловіка.

Король Чарльз за роботою Фото: The Royal Family/Twitter

Але хоча святкування дня народження короля може бути скромним, попереду ще одна важлива королівська подія.

Фільм, присвячений першому року їхніх величностей, має стати однією з найяскравіших подій різдвяного розкладу BBC.

Букінгемський палац співпрацював з корпорацією протягом останніх 12 місяців і надав "безпрецедентний" доступ до пари та їхньої сім'ї в період важливих та історичних змін.

Король і королева не давали інтерв'ю на камеру, водночас одне джерело лаконічно зауважило: "Знаєте, це не Netflix!", маючи на увазі гучний серіал "Корона" і документальний проєкт про принца Гаррі та Меган Маркл.

Король і королева наразі відпочивають у маєтку Балморал, де вони залишаться до жовтня, повертаючись для офіційних заходів в міру потреби. Протягом наступних кількох тижнів до них приєднаються інші члени сім'ї.

Планується низка майбутніх, але поки непідтверджених, королівських закордонних поїздок. Не виключено, що король і королева відвідають Кенію і Францію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що буде з королевою Каміллою, якщо король Чарльз несподівано піде з життя.