Адель повністю знесла будинок, який купила у Сильвестра Сталлоне за 58 мільйонів доларів

Недоторканим залишився тільки басейн і статуя Роккі.

Співачка Адель перебуває в процесі повної перебудови особняка Сильвестра Сталлоне в Беверлі-Гіллз, який вона придбала 2022 року за 58 мільйонів доларів. Від сімейного будинку сім'ї Сталлоне не залишилося нічого. Робітники повністю знесли особняк. Про це пише Daily Mail.

Перш ніж Адель переїде в будинок площею 18 587 квадратних футів з нареченим Річем Полом та її 11-річним сином Анджело від колишнього чоловіка Саймона Конецкі, 35-річна співачка вирішила переробити будинок повністю.

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На нових фотографіях, отриманих ЗМІ, видно, що новий будинок Адель, розташований в ексклюзивному охоронюваному анклаві Північного Беверлі-Парку, схоже, зазнає масштабної реконструкції на всій території, крім басейну.

Єдине, що Адель поки не змінила — це басейн зі статуєю Роккі, персонажа Сталлоне з американського спортивного драматичного фільму 1976 року.

У червні 77-річний Сильвестр Сталлоне розповідав, що 16-разова володарка премії "Греммі" наполягала на тому, щоб статуя залишилася в маєтку. Статуя гравця в поло на коні на протилежному боці саду не пережила переробку Адель. Сталлоне є пристрасним шанувальником цього виду спорту. Його сім'я давно займається поло, оскільки його покійний батько Франк був професійним гравцем у своїй рідній Італії.

У червні робітники Адель почали розбирати масивний особняк. Сімейний будинок Сталлоне позбувся стін і другого поверху.

Втім, сам Сталлоне не сильно переживає, він уже прокоментував глобальний ремонт, затіяний співачкою, сказавши, що у неї чудовий смак.

Спочатку Сталлоне продавав свій будинок за 110 мільйонів доларів, потім знизив ціну до 85 мільйонів доларів, перш ніж він прийняв пропозицію Адель, і продав будинок за 58 мільйонів доларів.

У липні минулого року в Департамент будівництва та безпеки Лос-Анджелеса було подано звіт про дозвіл на будівництво для "переробки/ремонту".

В описі зазначено, що дозвіл видають на "внутрішню неструктурну реконструкцію існуючого СФБ [житлового будинку для однієї сім'ї]", і наголошується, що "не вимагається ані збільшення площі підлоги, ані зміни площі будівлі, або зовнішнього вигляду будови".

Гігантськими роботами з будівництва займається знаменита будівельна компанія Valle Reinis, заснована будівельниками розкішних будинків Брайаном Валле і телевізійним актором Робом Рейнісом.

У травні 2022 року Адель підтвердила, що переїхала до свого бойфренда Річа Пола після року знайомства.

Колишній будинок Сталлоне був спроєктований архітектором Едвардом Гранцбахом і побудований 1994 року.

Сталлоне із сім'єю Фото: Instagram officialslystallone

До переробки в будинку було шість спалень і дев'ять ванних кімнат, включно з головною спальнею, трьома просторими спальнями з ванними кімнатами і двома спальнями для прислуги.

На території також є двоповерховий гостьовий будинок із двома спальнями з ванними кімнатами і повністю обладнаною кухнею шеф-кухаря, спроектованою Річардом Лендрі.

А з вітальні великого будинку відкривається вид на знамениту Родео-драйв.

Зовні є внутрішній дворик із пейзажним басейном, спа-салоном і галявиною для гольфу. Також є гараж на вісім автомобілів з кондиціонером і художня студія.

Сусідами Адель будуть такі зірки, як Дензел Вашингтон і Едді Мерфі, які вже давно живуть у цьому районі.

Крім колишнього будинку Сталлоне, Адель належить колишній будинок Ніколь Річі та її чоловіка-музиканта Джоела Меддена, який розташований по сусідству. І їй належить особняк, який вона купила у колишнього чоловіка Саймона Конекі 2019 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, виступаючи в Лас-Вегасі, Адель відмовилася жити в розкішному люксі готелю. Тому що він виявився недостатньо шикарним і ексклюзивним.