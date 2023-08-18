Народження найкращого супергероя DC? Чому варто подивитися фільм "Синій Жук"

В Україні стартував показ нового супергеройського блокбастра, — "Синій Жук". У центрі сюжету, як завжди, простий хлопець у масці, який рятує сім'ю, район і весь світ.

З прекрасного — Сьюзан Сарандон у ролі умовної "Круелли" і неновий сюжет, обіграний з гумором і поданий з вітерцем під ритми Mötley Crüe. Фокус ділиться враженнями від перегляду картини.

Фото: Киномания

"Синій Жук" — мила, місцями передбачувана версія історії про появу нового супергероя, яка не стосується подорожей у часі, мультивсесвітів і порталів між світами. І, як то кажуть, спасибі їй за це. "Синій жук" повертає нас до часів, коли простий і зрозумілий "Супермен" був сенсацією року в кінотеатрах. Іншими словами — це спроба голлівудських продюсерів зробити рестарт виробництва фільмів про кіногероїв з чистого аркуша. Чи вдала? Швидше — так, ніж ні! І це підтверджується рейтингами: "Синій Жук" отримав на агрегаторі Rotten Tomatoes 86% свіжості. Для порівняння, на тому ж майданчику у "Шазам! Лють богів" — 49%, а "Флеш" отримав там не більше 64%

Трейлер фільму "Синій жук" 2023 року

Касові провали фільмів "Людина-мураха і Оса: Квантоманія", а також "Флеш" у першій половині 2023 року здійняли нову хвилю думок щодо втоми глядачів від супергероїв і взагалі теми коміксів у кінематографі. Але чи справді глядач так вже втомився від супергероїв? Можливо, вся справа в кіностудіях, які загралися у франшизи і множать частини популярних саг із продуктивністю і наполегливістю, гідними кращого застосування?

Variety написали, що фільм підкорює своєю простотою і зухвалістю: "Бадьорої, зухвалої безсоромної простоти "Синього Жука", історії походження супергероя DC, достатньо, щоб стати ковтком свіжого повітря". Утім, фільм високо оцінили більшість критиків, назвавши його "удкачним продуктом після низки похмурих героїв DC".

Про що фільм "Синій Жук"

Молодому симпатичному мексиканцю Хайме (Шоло Марідуенья, відомий ролями Мігеля Діаса в серіалі "Кобра Кай", і Віктора Грема в серіалі "Батьки"), який повертається до батьків і сестри після навчання в коледжі, "випадково" дістаються супер здібності жука-скарабея — позаземної технології, що стала частиною військової програми збройового комплексу KORD у США. Ця загадкова обставина зближує головного героя зі спадкоємицею імперії з виробництва озброєння — Дженні Корд (Бруна Маркезіні) і допомагає йому витягнути сімейство зі скрутного фінансового становища. Молодим людям протистоїть підступна родичка Дженні — Вікторія Корд (Сьюзан Сарандон), яка задумала створити безсмертну армію за допомогою застосування позаземних технологій.

Словом, сюжет банальний і невигадливий, якщо говорити про супергеройські фільми. Головний персонаж поступово інтегрується з елементами істоти позаземної цивілізації, аж доки повністю не синхронізується з нею, точніше з нею (скарабея звуть Джада). Хайме захищає слабких, утримується від бездушного покарання ворогів і поступово закохує в себе прекрасну Дженні.

Так, якщо проводити паралелі, цей продукт кіновсесвіту DC сильно нагадує марвелівського "Венома", тільки "Синій Жук" більше розрахований на дитячу та юнацьку аудиторію, тож у ньому немає лайки, ні алкоголю, ні вульгарних жартів, ні по-справжньому кривавих сцен. Зате глядачеві пропонують дуже симпатичний дует молодих акторів — Марідуенья — Маркезіні, яким, щоправда, більше вдавалася екранна дружба, ніж любовна хімія. Вони — зовсім не Зендая з Томом Голландом у "Людині-Павуку", але спостерігати за ними на екрані не менш приємно, ніж за парочкою з "Павука".

На окрему увагу заслуговує Сьюзан Сарандон, адже вона і є справжня зірка цього блокбастера. Не те, щоб їй було дуже затишно зніматися в геройському фільмі з аудиторією 12+, але їй вдавалося ставати центром кожної сцени, яка в моменті ставала фільмом особисто про неї.

Цю обставину можна назвати великою перевагою або великим недоліком таких акторів-глиб, як Сарандон у кадрі. Адже їхня поява на екрані стає основною подією картини, а зовсім не сюжетна лінія, персонажі чи спецефекти.

До речі про спецефекти: вони на висоті. І що важливо — глядача не заколисує від їхнього надлишку. Ефектний і яскравий головний герой, його костюм-скарабей, наділений власною роллю, особистістю і душевною організацією, захопливий процес перевтілення Хайме на скарабея, застосування різних видів озброєння (винятково в гуманних цілях). Усього цього в картині достатньо, але не надто багато. За спецефектами можна побачити ліричну сюжетну лінію, яка розвивається не у вільний від яскравого екшену час, а вдало синхронізується з ним, втім, як і головний герой з особистістю інопланетної істоти.

Чи варто дивитися новий супергеройський фільм DC — "Синій Жук"?

Так, якщо:

Ви — шанувальник екранізацій коміксів — цей вельми вдалий.

Ви втомилися від об'єктивно "перетягнутих" і перебільшених героїв, вам хочеться легкості та простоти на тлі яскравого екшену

Вам потрібен новий супергерой для колекції улюблених фільмів про героїв.

Думаєте, як розважити себе та дитину на вихідних

Ні, якщо: