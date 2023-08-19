Розкрито титули принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї після коронації Вільяма

Наразі 41-річний Вільям перший у черзі на британський престол.

Стало відомо, які титули отримають діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон, коли їхній тато стане королем. Про це пише Mirror.

Подружжя після смерті королеви Єлизавети ІІ у вересні 2022 стали принцом і принцесою Уельськими, але колись вони стануть королем і королевою Великобританії, тому їхні троє дітей також отримають нові ролі.

10-річний принц Джордж наразі є другим у черзі на престол після свого батька. Старший спадкоємець Уельських може отримати титул герцога, коли одружиться, як це було з Гаррі та Вільямом. Старший син Чарльза та Діани став герцогом Кембриджським у день весілля у 2011 році, а менший — Сассекським у 2018.

Принц Джордж Фото: Getty Images

Також первісток Кейт Міддлтон та принца Вільяма автоматично стане герцогом Корнуольським і Ротсейським — титули, які наразі належить його татові. Окрім цього, принц Джордж може стати принцом Уельським. Цей титул наразі належить Вільяму, а свого часу його носив король Чарльз ІІІ.

Єдина донька подружжя, восьмирічна принцеса Шарлотта, може стати королівською принцесою, отримавши титул, який наразі носить сестра короля Чарльза та єдина донька покійної королеви Єлизавети ІІ, 73-річна принцеса Анна.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Як відомо, цей титул зазвичай присуджується старшій дочці монарха. Проте може бути лише одна жива королівська принцеса.

Присвоєння титулу Шарлотті залежить від двох чинників: Вільям стане королем, а принцеси Анни більше не буде в живих. Однак є спосіб, який допомагає обійти правила.

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Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми Фото: Getty Images

Попри те, що титул є ексклюзивним — з моменту його введення було лише сім королівських принцес — він має нижчий статус, ніж королівська герцогиня. Тож цілком ймовірно, що Шарлотта отримає саме звання герцогині, коли вийде заміж. Остаточне рішення ухвалить чинний король чи королева.

Принцеса Шарлотта та принц Джордж Фото: Getty Images

Найменший син Кейт Міддлтон та принца Вільяма, п’ятирічний Луї може стати наступним герцогом Йоркським, отримавши титул, який наразі належить меншому брату короля Чарльза ІІІ, принцу Ендрю. Проте вони двоє не можуть володіти титулами одночасно.

Гаррі не отримав цей титул, оскільки Ендрю все ще живий.

Усі троє спадкоємців Уельських народилися з титулами Його/Її Королівської Високості, і зберігатимуть їх протягом усього життя, якщо їх не заберуть. Якщо принц Джордж стане королем, як очікується, він обміняє "Його Королівську Високість" на "Його Величність".

У березні 2023 року діти принца Гаррі та Меган Маркл Арчі та Лілібет отримали офіційні королівські титули. Їх назвали принцом і принцесою на офіційному вебсайті королівської родини наступного дня після того, як Гаррі та Меган оголосили, що їхню доньку Лілібет охрестили, і вони вперше використали титул принцеси, проте титул принца Гаррі із сайту забрали.

Діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Вони не втратять своїх титулів, коли Вільям стане королем, хоча незрозуміло, чи отримають нові ролі в майбутньому.

Спадкоємці меншого сина короля Чарльза ІІІ та колишньої американської акторки практично не бачаться зі своїми родичами в Європі. Адже постійно перебувають у США після переїзду та складання королівських обовʼязків їхніми батьками у 2020 році.

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Фото: Archewell Foundation

Нагадаємо, королівська родина не хоче, аби ще одна дитина випускала мемуари.

Також Фокус писав про образ принцеси Шарлотти в ролі королеви, на думку штучного інтелекту.