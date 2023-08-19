Подушки замість дому: Опру Вінфрі розкритикували за показну благодійність на Гаваях

Опра Вінфрі володіє на Мауї нерухомістю і великою кількістю земельних угідь, де вирощує сільгосппродукцію.

69-річна американська телеведуча та медіамагнатка Опра Вінфрі долучилася до тих, хто підтримав постраждалих від пожеж на гавайському острові Мауї, що виникли в кількох районах, зокрема в історичному місті Лагайна, який було зруйновано, а визначні пам'ятки згоріли. Вона відвідала центр екстреної допомоги, створений на території військового меморіального стадіону в столиці Мауї, відео звідки опублікувало інформагентство Hawaii News Report.

Під камери Опра заявила, що допомагає людям, які залишилися без даху над головою, підтримує їх. Однак на запитання, чи готова вона взяти до себе в маєток хоча б кілька людей, вона зробила вигляд, що не почула журналіста.

У коментарях розкритикували допомогу однієї з найбагатших жінок медіабізнесу за благодійність на камеру.

"Вона купила подушки і роздала їх людям, у яких уже були подушки. Вона увійшла і вийшла через 5 хвилин. Спочатку прийти подивитися, потім піти в Costco і купити кілька подушок, а потім повернутися, щоб роздати кілька. Я хотів би бачити її з місцевими жителями протягом хорошої години або двох або більше, організовує, складає пожертви, роздає їжу або туалетні приналежності, або наводить лад у коморі, або викидає сміття", "Опра використовує людей. Їй потрібен тільки піар", "Емоційна підтримка? Їм потрібна земля, їм потрібні гроші, щоб відновитися, їм потрібно багато речей, які вона може дати, крім емоційної підтримки. Нехай, хто не може допомогти фінансово, подбає про молитви, але зачекайте, навіть ті, хто не може допомогти фінансово, вже допомагає більше, ніж вона. Вона просто хоче велике шоу, щоб прорекламувати себе", "До біса фото Опри. Запитайте її, чому вона та її поплічники з еліти не відкрили свої маєтки. Крім того, кумедно, що вона там, але військові не пускають", "Чому б їй не віддати 1000 акрів землі і не допомогти переселенцям. Їй це не потрібно, для чого? У неї є нерухомість площею 42 акра в Каліфорнії вартістю в мільйони доларів, у неї є будинок у Каліфорнії за 50 мільйонів доларів. Минулого року вона продала свій будинок на острові Оркас за 14 мільйонів. У Опри є 60 акрів землі в Теллуріді, штат Колорадо, вартістю понад 11 мільйонів доларів, на якій стоїть ще один багатомільйонний будинок. У неї є багатомільйонні квартири в Нью-Йорку, Чикаго та Атланті. Найменше, що вона могла зробити, це допомогти по-крупному. Чи збирається вона використовувати свій приватний літак вартістю 25 мільйонів доларів для відправки припасів? Ні, просто купіть жменю подушок кільком літнім людям у притулку і підкладіть їх перед камерою. Вона коштує МІЛЬЯРДИ, і ці люди втратили все, дехто навіть життя", "Жодної людини або сім'ї не забрали в її маєток із допомогою. Але, напевно, вона запросила всіх видатних політиків на обід/вечерю протягом цього часу", — пишуть користувачі.

Що пов'язує Опру Вінфрі та Мауї?

Опра Вінфрі — ікона американського телебачення, акторка, продюсерка, медіамагнатка, одна з найвпливовіших жінок у шоу-бізнесі та мільярдерка зі статками $2,5 млрд. Серед її бізнесів — вирощування та продаж органічних продуктів. І вирощує вона їх, зокрема й на Мауї, де у неї є нерухомість, а також земельні ділянки, придбані 2014-го.

"Кілька років тому я купила нерухомість на острові Мауї. Я знала, що в минулому на цій території було сільськогосподарське угіддя, але про продовження цієї справи від початку не замислювалася", — писала знаменитість у своєму авторському блозі ще 2016 року.

Ферма Опри розташована на висоті майже 1,2 тис. м над рівнем моря з боку згаслого вулкана Халікала, де цілий рік панує сонце і випадає велика кількість опадів. Вінфрі виділила 6,5 га землі для посадки різноманітних овочів, таких як буряк, капуста, редиска, перець, помідори, картопля, морква і багатьох інших. Продукти з сільськогосподарської ферми Опри містять також заправки для салатів, соуси, різні специфічні фрукти для напоїв.

Пожежі на Мауї

Лісові пожежі, що спалахнули на острові Мауї 9 серпня, називають найсмертоноснішими у Сполучених Штатах за останнє століття. Як уже згадувалося, стихія знищила історичне місто Лагайна. З лиця землі зникли 2200 будівель, здебільшого житлові будинки, повністю згоріли або пошкоджені, випалені 850 гектарів землі. За оцінками Федерального агентства з менеджменту надзвичайних ситуацій, відновлення Лагайни обійдеться в 5,5 млрд доларів.

Лагайна була знищена пожежами

Суттєво збільшили масштаб руйнувань на острові перебої в системі комунікації та ураганний вітер, що досягав швидкості до 130 км/год. Кількість загиблих перевищила 100 осіб.

Раніше Фокус писав, що цього року Опра скупила ще 352 гектари землі на Мауї за 6,6 мільйонів доларів, чим розлютила місцевих жителів.