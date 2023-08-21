Чому після 30 років складно схуднути: 4 головні причини вагового плато

Якщо ви знову й знову стаєте на ваги та не бачите результату, хоча багато тренуєтеся та харчуєтеся правильно, варто звернути увагу на фактори, які можуть заважати досягненню ваших цілей зі зниження ваги.

Для багатьох жінок підтримання здорової ваги після 30 років і вище стає дедалі складнішим завданням. Вони часто виявляють, що, попри всі зусилля, не в силах скинути вперті кілограми. Це називається ефект плато. Лікарка Бхараті Рамеш, старша консультантка – акушерка-гінекологиня, пояснює різні чинники, що впливають на плато втрати ваги, які допоможуть вам зрозуміти, чому ви не можете схуднути. Про це пише OnlyMyHealth.

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Метаболічні зміни

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Метаболізм у жінок зазвичай сповільнюється в міру дорослішання, що призводить до меншої витрати калорій у стані спокою. Втрата ваги може бути складнішим завданням саме внаслідок зниження швидкості метаболізму. Збільшення ваги також може посилюватися гормональними змінами, особливо тими, що відбуваються під час перименопаузи та менопаузи. Зміни рівня естрогену можуть впливати на ваш апетит, обмін речовин і розподіл жиру, що може призвести до збільшення ваги, особливо в області живота.

Спосіб життя

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У віці 30 років і старше жінки часто мають масу обов'язків, як сімейних, так і професійних, що призводить до високого рівня стресу. Розставити пріоритети щодо правильного харчування та фізичних вправ, одночасно поєднуючи різні обов'язки, часом може бути складно. Брак часу, нестача сну й емоційні переїдання можуть перетворитися на поширені пастки, які заважають вам у боротьбі зі зниження ваги. Зокрема, сидяча робота й зниження фізичної активності можуть призвести до малорухливого способу життя, що також негативно позначиться на витраті калорій.

М'язова маса

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М'язова маса та сила жінок також зазнає деяких змін у міру дорослішання. Зменшення м'язової тканини спричиняє уповільнення обміну речовин, оскільки м'язи спалюють більше калорій, ніж жир. Низька фізична активність, гормональні зміни або недостатнє споживання білка можуть сприяти втраті м'язової маси. Регулярні силові тренування необхідні для підтримання м'язової маси, прискорення метаболізму й допомоги у втраті ваги.

Харчові потреби

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Потреби в харчуванні змінюються в міру дорослішання жінки, тому зміна раціону харчування має вирішальне значення. З віком необхідно споживати менше калорій для підтримки ваги, оскільки, як ми вже зазначали, метаболізм сповільнюється. Але деяким жінкам може бути важко змінити свій режим харчування. До того ж бажання їсти певні продукти й голод можуть посилюватися через гормональні зміни під час перименопаузи та менопаузи, що може призвести до переїдання. Збалансована дієта з високим вмістом цільних продуктів, клітковини, нежирного білка та корисних жирів може поліпшити контроль ваги за рахунок зниження апетиту, стабілізації рівня цукру в крові та зниження почуття голоду.

Через різні фізіологічні, поведінкові та гормональні причини схуднення може бути складним завданням для жінок у віці 30 років і старше. Першим кроком у намірі схуднути, є усвідомлення труднощів, що виникають у цей період життя. Жінки можуть подолати плато ваги й досягти своїх цілей у сфері здоров'я та гарного самопочуття, застосовуючи цілісний підхід, який включає в себе постійні фізичні вправи, збалансовану дієту, управління стресом і догляд за собою. Ніколи не забувайте, що ключем до успіху на шляху до здоров'я є наполегливість, терпіння та любов до себе.

Нагадаємо, на сніданок потрібно їсти правильні продукти, які наситять вас енергією і допоможуть схуднути.

Раніше Фокус писав про те, що чай, на думку дієтологів, може стати вашим помічником у схудненні, головне — правильно його пити.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.