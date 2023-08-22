Помер перший хлопець королеви Камілли, в якого вона була закохана

З Кевіном Берком Камілла зустрічалася ще до того, як познайомилася з принцом Чарльзом.

Кевін Берк, перше кохання королеви Камілли, з яким вона познайомилася ще будучи дебютанткою, помер у віці 77 років. Про це пише Daily Mail.

Зараз королева Камілла щаслива у шлюбі з королем Чарльзом, але до того, як почалася історія кохання королеви Камілли з Його Величністю, був ще один чоловік, який підкорив її серце.

Камілла, яка тоді ще носила дівоче прізвище Шанд, познайомилася з Кевіном Берком, ще будучи юною дебютанткою і завсідницею модних вечірок.

Юна Камілла Шанд зі своєю матір'ю Фото: royalfamily.news

Вважається, що молода Мілла Шанд, як її називали, познайомилася з Кевіном, тодішнім 19-річним сином сера Обрі Берка, заступника голови авіабудівної компанії Хокера Сідделі, незабаром після її дебюту в Найтсбріджі 1965 року.

Хоча їхній роман був недовгим, Берк дуже ніжно відгукувався про свою колишню кохану, згадуючи час, проведений разом, у біографії Джессіки Джейн: "Герцогиня Корнуолльська, її історія і секрети".

"Щовечора у нас було дві або три коктейльні вечірки, а також танці та пара вечорів на вибір у вихідні. Це була найкраща розвага, і в мене була найкраща і найвеселіша партнерка, яку можна побажати. Камілла користувалася величезною популярністю, і хоча вона не була красунею, вона була привабливою і сексуальною", — розповідав Берк.

Втім, Камілла була настільки популярна, що незабаром кинула свого коханого. І розбила Кевіну серце.

"Весь той рік я залишався з Каміллою. Вважаю, ми були закохані, а потім вона мене кинула. Чому? Ну, коротка відповідь: вона була на балу в Лондоні", — жартував Кевін.

Пізніше, 1973 року вона вийшла заміж за свого першого чоловіка, колишнього армійського офіцера Ендрю Паркера-Боулза, від якого у неї народилося двоє дітей, Том і Лаура. Вони розлучилися 1995 року.

А Кевін Берк став розсудливим тільки в 42 роки і став дипломованим бухгалтером. Його перший шлюб із керівником відділу реклами Петою Бейкер тривав 14 років і закінчився 2001 року.

Потім він одружився з колишньою мисливицею за головами Луїзою Фейрі, з якою в 58 років вперше став батьком. Містер Берк помер на початку цього місяця, і його сім'я попросила зробити пожертвування в Британський фонд серця. У Кевіна залишився син Макс. Невідомо, чи зустрічалася королева Камілла зі своїм першим коханням після того, як кинула його.

Королева Камілла і король Чарльз Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що буде з королевою Каміллою, якщо її чоловік, король Чарльз, раптово помре.