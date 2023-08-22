Ретроградний Меркурій із 23 серпня 2023 року: що можна і чого можна робити
З 23 серпня до 15 вересня на людство очікує ретроградний Меркурій, який розвернеться у знаку Діви. Що можна і чого можна робити в цей період — розповідаємо далі.
За що відповідає Меркурій?
Меркурій — планета, яка пов'язана з такими сферами життя, як: документи, купівля-продаж, ділова активність, навчання, подорожі. А Діва, знак, у якому розгортатиметься Меркурій, любить усе аналізувати, помічає будь-які дрібниці й деталі. Можливо, вам доведеться переглянути або проаналізувати якісь справи, ситуації, документи або аналізи. Також Діва може розкрити таємницю минулого.
Що трапляється в період Ретроградного Меркурія?
Зазвичай у цей період трапляються: затримки в транспорті, затримки в навчаннях, плутанина в цифрах і часі, плутанина в документах, неполадки з технікою, непорозуміння, неуважність, конфліктні ситуації, можуть повернутися люди з минулого, активізуються шахраї.
Що можна робити під час Ретроградного Меркурія?
Астрологи акцентують на справах, якими можна і навіть потрібно зайнятися в цей період:
- завершувати справи;
- зустрічатися зі старими знайомими або друзями;
- зайнятися очищенням організму;
- починати займатися спортом;
- навести лад у речах, будинку, гаджетах;
- робити ремонт;
- медитувати.
Що не можна робити в період Ретроградного Меркурія?
- виконувати ризиковані фінансові операції;
- займатися вкладеннями та інвестиціями;
- укладати угоди;
- вирушати в далекі подорожі;
- давати гроші в борг;
- здійснювати великі покупки;
- робити планові операції;
- підписувати документи.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=r2T4ciUDTm4