"Досягають серця": п'ять найвідоміших пісень Тото Кутуньо (відео)

В одному з інтерв'ю Кутуньо зізнався, що майже всі свої пісні написав на пляжі, і дуже часто — коли був зовсім один із гітарою в руках.

22 серпня 2023 року на 81-му році життя помер легендарний італійський співак, композитор і телеведучий Тото Кутуньо, на піснях якого виросло не одне покоління. Його м'який голос із легкою хрипотою неможливо не впізнати серед сотень інших, а композиції в його виконанні ставали позачасовими хітами. Фокус зібрав п'ять найвідоміших пісень артиста і пропонує читачам разом зануритися в роки молодості.

Solo noi ("Тільки ми")

Пісня Solo noi — путівка Кутуньо на велику сцену, після якої про нього заговорили як про талановитого виконавця. Вона була вперше представлена публіці 7 лютого 1980 року. У ній описуються романтичні стосунки між головним героєм і його партнеркою. Дівчина каже йому, що він для неї все, й у них сильний зв'язок. Головний герой висловлює свою любов до неї і те, що він терпіти не може розлуку з нею. Вони поділяють інтимні моменти разом, і він хоче бути єдиною людиною, яка змушує її відчувати те саме, що й вона. Головний герой не хоче залишатися без неї і не виносить думки про її втрату.

З цією піснею Тото Кутуньо виступив у Сан-Ремо 1980 року. Ніжне фортепіанне соло, зворушлива задушевна мелодія в поєднанні з глибоким хриплуватим баритоном, а за роялем — похмурий пекучий брюнет, що дивиться в зал з-під лоба і то шепоче в мікрофон, то майже кричить. Таке виконання не могло нікого залишити байдужим, а молодому виконавцю пісня принесла перемогу і першу славу. Пісня вивела його на друге місце в національному хіт-параді та увійшла до двадцятки найбільш продаваних синглів 1980 року.

Solo noi явила світу Тото Кутуньо як співака

Innamorati ("Закохані")

Innamorati була написана Тото Кутуньо 1980 року, і він виконав її на конкурсі Festivalbar. Це любовна пісня про те, яке це щастя — бути закоханими. Текст описує всю гаму почуттів двох людей, які глибоко закохані. Вони бачать одне одного в кожній дії та думці і не можуть виносити розлуки. Пісня описує пристрасть жінки до чоловіка. Вона не може виносити самотності, постійно телефонує йому і весь час думає про нього. Автор називає її "innamorata", що означає "закохана" або "зачарована". Повторення цього слова підкреслює інтенсивність її почуттів.

Тут же — почуття чоловіка. Він каже, як дівчина увійшла в його життя і захопила його. Раніше він був оточений компанією, але кохана стала для нього найважливішим.

Innamorati — гімн кохання

Donna, Donna Mia ("Жінка моєї мрії")

У цій пісні герой співає про свою дівчину, описуючи її як дивну, але чарівну. Він просить її не сумувати, бо їхні стосунки ще не скінчилися, і запевняє: вона для нього не просто пригода, а та, кого він кохає і хоче зберегти у своєму житті. Ліричний герой дорожить нею у своїх думках, серці, мріях і часі. Чоловік кохає її, незважаючи на її крихкість і невпевненість, і хоче, щоб вона знала, що належить йому.

"Вважаю, що лірична пісня має доходити до серця людини. Любов — одне з найпрекрасніших людських почуттів. Про нього можна стільки сказати, що не вистачить і 2000 років. Якщо прибрати з життя любов, то воно втратить сенс. Це багатогранне почуття: любов до жінки, друга, батьківщини, природи, тварин. Ніколи не можна забувати про романтичний аспект життя. На Землі вціліє тільки той народ і нація, яка збереже в собі романтизм. Не найбагатша і найрозвиненіша в технологічному плані країна виживе в наше століття страшних потрясінь, а наймрійливіша, найнаївніша і найпоетичніша", — розповідав Кутуньо, пояснюючи зворушливу пронизливість своїх пісень про кохання.

Тото Кутуньо представляє пісню Donna, Donna Mia, 1979 рік

L'italiano ("Італієць")

Ця композиція — візитна картка талановитого композитора й автора текстів. Пісню L'Italiano називають гімном любові Італії. Вона була написана Тото Кутуньо і Крістіано "Попі" Мінеллоно 1981 року і спочатку призначалася для співака й актора Адріано Челентано. Однак той відмовився її виконувати, вважаючи невідповідною для себе.

1983 року Тото приїхав із цією піснею в Сан-Ремо на знаменитий музичний фестиваль італійської пісні, який проводився вже в 33-й раз. Це був його четвертий виступ на сцені, де з піснею "Solo noi" трьома роками раніше він переміг.

Офіційно пісня посіла лише п'яте місце, проте за результатами народного голосування вона стала беззаперечним переможцем. Композиція 13 тижнів тримала перші місця в хіт-парадах Франції, Італії, Швейцарії, а також високі позиції в інших країнах. Відтоді минуло 40 років, однак і сьогодні вона вважається однією з найвідоміших у всьому світі італійських пісень.

L'Italiano розповідає про італійське життя: про те, що бачить звичайний італієць навколо себе, про жінок, ставлення до релігії, про пристрасть італійців до футболу, про художників і американізм, і про гордість за свою країну.

1983 року фінський співак Карі Тапіо записав версію цієї пісні фінською мовою під назвою Olen suomalainen (Я — фін), а виконавець Хосе Аугусто представив кавер-версію португальською мовою під назвою Faz de Conta.

Пісня L "italiano зробила Тото Кутуньо живою легендою

Serenata ("Серенада")

Пісня Serenata є класикою, що зворушила серця любителів музики по всьому світу. Випущена 1984 року, ця італійська балада підкорила публіку проникливими текстами і чарівною мелодією. Тото Кутуньо, якого часто називають "італійським Елвісом", вкотре підтвердив, що він не лише талановитий співак, а й уміє писати композиції, які торкаються душі.

Пісня розповідає історію загубленого кохання, туги та гірко-солодких спогадів, що залишаються в серці. Поєднання глибокої лірики Кутуньо та його виняткової музикальності створили шедевр, який, як і L'italiano, витримав випробування часом.

Джерелом натхнення для створення Serenata послужив особистий досвід і спостереження Тото Кутуньо. Він спирається на універсальну тему загубленого кохання і почуттів, які його супроводжують. Кутуньо згадував у різних інтерв'ю, що ця пісня була натхненна стосунками, які справили на нього незабутній вплив.

Кутуньо співав Serenata на численних концертах і музичних заходах по всьому світу. Одне з найпомітніших виконань — на конкурсі "Євробачення" 1984 року, де Кутуньо представляв Італію.

Протягом багатьох років різні артисти виконували кавери на Serenata, віддаючи данину поваги музичному генію Тото Кутуньо. Від італійських музикантів до світових зірок, цю пісню було заново винайдено різними мовами і в різних стилях, демонструючи свою універсальність. Деякі відомі кавер-версії включають версії Лаури Паузіні, Аль Бано та Іль Воло.

Тото Кутуньо на фестивалі в Сан-Ремо, 1984 рік

Секрет популярності пісень Тото Кутуньо

У своїх піснях Тото Кутуньо величезну увагу приділяв емоціям і почуттям, які пережив особисто. Незважаючи на те, що він був неймовірно талановитий, красивий і зводив жінок з розуму, виконавець усе життя провів поруч з однією — своєю дружиною Карлою.

Під час візиту до Києва 2015 року, розмовляючи з журналістами, він поскаржився, що нинішні пісні не мають тієї душі, як і справжні почуття трапляються дедалі рідше.

"Раніше в пісні вкладалося більше душі й душевності. Зараз життя занадто метушливе, швидке. Приміром, сьогодні немає справжніх сімей. Вони створюються і швидко розпадаються, потім знову створюються занадто швидко. Нині немає справжнього кохання і бажання жертвувати чимось, щоб бути разом. Для того щоб мати сім'ю, потрібно мати повагу і терпіти всі проблеми, які можуть бути. Сьогодні молодь нетерпима, і кожен живе своїм життям".

Він також зізнався, що якби не став легендарним артистом, присвятив би життя бухгалтерському обліку.

Раніше Фокус писав, що Тото Кутунью помер від тривалої хвороби.