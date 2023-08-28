59-річна Кортні Кокс сходила на побачення з коханим (фото)

Пара трималася за руки і насолоджувалася прогулянкою в галасливому мегаполісі.

59-річна американська акторка Кортні Кокс та її коханий, 47-річний музикант Джонні МакДейд вийшли на рідкісну прогулянку в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

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Щасливу пару бачили такою, що трималася за руки на тротуарі, коли вони разом брали каву і купували одяг у магазині James Perse.

Для виходу з бойфрендом зірка "Друзів" обрала повсякденну білу футболку, джинси в тон і легку джинсову куртку, яку вона пов'язала навколо талії. Свій образ вона доповнила чорною сумочкою через плече і білими кросівками.

Її супутник був одягнений у чорну футболку, темно-сірі штани і стильну куртку-бомбер.

Як відомо, Кортні Кокс і Джонні Макдейд зустрічаються з 2013 року, проте свої стосунки так і не скріпили офіційним шлюбом. Пара не часто радує публіку своїми спільними появами. У січні минулого року вона говорила з People про перспективу вийти заміж за Джонні. Тоді вона поділилася: "Я не знаю. Я точно не проти. Я просто не думаю про це".

До цього, з 1999 по 2010 рік, Кортні Кокс була одружена з колегою по фільму "Крик" Девідом Аркеттом. За час їхнього союзу народилася дівчинка, яку назвали Коко.

Раніше Фокус писав, що Кортні Кокс зібрала на фото знаменитих подруг.