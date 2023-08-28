Маленькі принци і принцеси: який вигляд мають ті, хто одного разу займе престоли Європи

Усі знають, що одного разу принц Джордж сяде на трон після свого діда і батька, але в Європі повно монархів, які вже готують собі гідну зміну.

Багато молодих членів королівської сім'ї одного разу сядуть на трон і правитимуть своїми країнами. Поки вони тільки готуються до цього відповідального моменту. Але якщо про принца Джорджа знають усі, то інші спадкоємці та спадкоємиці менш популярні. Хто одного разу займе європейські престоли, пише Daily Mail.

Поки що принци і принцеси на кшталт Леонор Іспанської, або маленького принца Жака з Монако просто підлітки, але вони вже несуть тягар, який відрізняє їх від інших тінейджерів.

Від студента Оксфорда до завзятого жокея з конем на прізвисько Мохіто — хто правитиме Європою найближчими десятиліттями і миготітиме на сторінках таблоїдів.

Принцеса Леонор Іспанська, 17 років

Іспанська принцеса Леонор — старша дочка короля Іспанії Філіпа VI і королеви Летиції.

Леонор, титулована принцесою Астурійською, є передбачуваною спадкоємицею іспанського престолу. Але якщо у її батьків народиться син, то королевою їй не бути. В Іспанії, як і раніше, існує чоловіче первородство, коли справа стосується корони та її правонаступництва.

Принцеса Леонор (у рожевому) із сім'єю Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

У Леонор є сестра, принцеса Софія, яка на два роки молодша за неї.

Леонор з юних років відточувала свої навички, щоб стати королевою. Вона розмовляє чотирма мовами, виголосила свою першу публічну промову 2018 року, коли їй було лише 13 років, з нагоди 40-річчя конституції Іспанії та виступала на церемонії вручення нагород Фонду принцеси Жирони в Барселоні чотирма мовами — іспанською, каталонською, англійською та арабською.

Також, як повідомляється, вона грає в теніс, ходить під вітрилом, займається гімнастикою і грає на віолончелі.

Принцеса Леонор із сестрою, матір'ю та бабусею Фото: Getty Images

Леонор навчалася в Уельсі, у приватному Атлантичному коледжі, який розміщується на вершині скелі в замку 12-го століття в долині Гламорган.

Леонор записалася на дворічний курс вартістю 67 000 фунтів стерлінгів, щоб отримати в школі диплом міжнародного бакалавра.

Тим часом, нещодавно Леонор вперше була сфотографована у Військовій академії Сарагоси, коли вона приступила до трирічного навчання, як і її батько колись.

Принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія, 19 років

Катаріна-Амалія, дочка короля Віллема-Олександра і королеви Нідерландів Максими.

У неї є дві молодші сестри: принцеса Алексія і принцеса Аріана.

Принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія з родиною Фото: Instagram @koninklijkhuis

Катаріна-Амалія стала спадкоємицею престолу, коли її бабуся королева Беатрікс зреклася престолу 2013 року.

Син королеви Віллем-Олександр став монархом, а Катаріна-Амалія стала принцесою Оранською.

Разом зі своїми сестрами Катаріна-Амалія провела перші роки свого життя на віллі Ейкенхорст у Вассенаарі, багатому передмісті Гааги. Також вони часто їздили в Аргентину, звідки родом її мати.

Сім'я переїхала в Хейс-тен-Бош, королівський палац у Гаазі, коли Віллем-Олександр став монархом 2013 року.

Принцеса відвідувала школу в гімназії Christelijk Sorghvliet в Гаазі, де вона входила до складу студентської ради і брала участь у роботі Моделі Організації Об'єднаних Націй Міжнародної школи в Гаазі.

Принцеса взяла річну перерву перед вступом на навчання і відмовилася від щорічної допомоги в розмірі 1,6 мільйона фунтів стерлінгів, на яку вона мала право, коли їй виповнилося 18 років.

На початку цього року юна принцеса приєдналася до своїх батьків у двотижневому турі голландськими Карибськими островами — її першому офіційному турі в її кар'єрі.

У вересні минулого року принцеса почала вивчати політику, психологію, право та економіку в Амстердамському університеті і повідомила, що житиме в орендованому будинку разом зі своїми однокурсниками.

Принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія з батьками

Але їй довелося відмовитися від цієї ідеї, коли з'явилися новини про те, що її хочуть викрасти.

Відомо, що Катаріна-Амалія — вміла вершниця, і її улюбленого коня звуть Мохіто.

Принцеса Єлизавета Бельгійська, 21 рік

Принцеса Єлизавета, дочка короля Філіпа і королеви Матильди, спадкоємиця бельгійського престолу.

У Єлизавети є брати і сестри: принцеса Елеонора, принц Габріель і принц Еммануель.

Принцеса Єлизавета Бельгійська Фото: Belgian Royal Palace

Зараз принцеса навчається в Атлантичному коледжі в Уельсі, там же, де і навчалася іспанська принцеса Леонор.

Принцеса Єлизавета — старша з чотирьох дітей короля Бельгії Філіпа Філіпа і королеви Матильди.

У 1991 році закон було змінено таким чином, що старша дитина, незалежно від того, син вона чи дочка, буде наступною, хто успадкує трон. Коли її батько став королем у 2013 році, Елізабет стала спадкоємицею престолу і герцогинею Брабантською.

Вона вже закінчила річний курс соціальних і військових наук у Королівській військовій академії, де, як кажуть, поглиблено викладають чотири компоненти бельгійської оборони: армія, військово-повітряні сили, військово-морський флот і медицина.

Принцеса Єлизавета Бельгійська з дідусем Фото: Belgian Royal Palace

А 2021 року принцеса Бельгії Єлизавета почала вивчати історію та політику в Лінкольн-коледжі Оксфорда.

За даними бельгійської газети Le Soir, принцеса складала письмовий вступний іспит з історії анонімно, щоб її соціальний статус не впливав на її оцінки.

Вважається, що вона сама вибрала цей курс, ґрунтуючись на тому, що буде найкорисніше для неї в її ролі королеви в подальшому житті.

Принцеса Єлизавета Бельгійська Фото: Belgian Royal Palace

Вона говорить нідерландською, французькою, німецькою та англійською мовами.

Принц Крістіан Данський, 17 років

Принц Данії Крістіан, 17 років, старша дитина принца Фредеріка і спадкової принцеси Мері. У нього є молодша сестра, принцеса Ізабелла, а останніми у його батьків народилися близнюки: принц Вінсент і принцеса Йозефіна.

Крістіан народився 15 жовтня 2005 року в Рігшоспіталіті в Копенгагені і відомий під титулом графа Монпеза.

Принц Крістіан Данський Фото: Instagram detdanskekongehus

Принц Фредерік і його дружина дотримувалися данської традиції, називаючи свого сина: кожен король чергував імена Фредерік і Крістіан.

Два середніх імені Крістіана, Анрі та Джон, взяті від двох його дідусів.

Мері та Фредерік вважали за краще зберегти конфіденційність виховання свого сина в ранні роки його життя.

Лише 2012 року Крістіан уперше був присутній на своєму першому королівському заході разом зі своєю бабусею, королевою Маргрете.

Його батьки порушили королівську традицію, коли вирішили віддати його до дитячого садочка 2007 року, а потім знову 2011 року, коли він пішов до початкової школи.

Крістіан став першим данським членом королівської сім'ї, який відвідував державну державну школу Tranegårdskolen у Геллерупі, а його брати і сестри, принцеса Данії Ізабелла, 15 років, і принц Вінсент і принцеса Жозефіна, 10 років, приєдналися до нього в наступні роки.

На початку 2020 року всі четверо королівських дітей розпочали 12-тижневу програму в міжнародній школі Леманія-Верб'є у Швейцарії. Але всього за кілька тижнів після початку навчання вибухнула пандемія COVID-19, і вони повернулися в Данію.

Крістіан нині навчається в гімназії Ордруп, державній школі в Копенгагені.

Принц Крістіан Данський Фото: Getty Images

Принц Крістіан — завзятий спортсмен. Він грає у футбол, їздить на конях і регулярно бере участь у пробіжках разом зі своїми батьками.

Нещодавно з'явилися чутки, що Крістіан зблизився з принцесою Марією Марією К'ярою ді Бурбон Сицилійською.

Принц Крістіан вільно розмовляє данською, англійською та французькою мовами.

Принц Монако Жак, вісім років

Наступним у черзі на престол Монако після князя Альбера є наслідний принц Жак.

Жак народився в Лікарняному центрі принцеси Грейс 10 грудня 2014 року в Монако, через дві хвилини після своєї сестри-близнюка принцеси Габріелли.

Принц Монако Жак із сестрою-близнюком і матір'ю Фото: Instagram hshprincesscharlene

Хоча Жак на кілька хвилин молодший за свою сестру-близнюка, Монако є однією з небагатьох країн у Європі, де досі діє принцип первородства за чоловічим принципом, тобто старший син успадковує трон перед своїми старшими сестрами. Тільки в тому разі, якщо у спадкоємиці жіночої статі немає відповідних братів або братів із нащадками чоловічої статі, які вижили, вона сяде на трон.

Юний принц, син Альбера і Шарлен, також носить титул маркіза Бо, який передавався спадкоємцям трону Монако з 1641 року.

Їхнє народження відзначали 21 гарматним пострілом кожен, 15-хвилинним дзвоном церковних дзвонів і корабельними гудками.

Князь Альбер розповідав, що Жак тихіший і сором'язливіший за свою сестру, а також згадав, що його діти цікавляться географією і наукою.

Принц Монако Жак із сестрою та батьком Фото: Getty Images

Шарлен обрала ім'я Жак, оскільки це ім'я поширене на півдні Африки, де вона виросла.

Юного принца хрестили в соборі Непорочного Зачаття 10 травня 2015 року, де його також нагородили Великим хрестом ордена Грімальді.

Принцеса Інгрід Олександра Норвезька, 19 років

Норвезька принцеса Інгрід Александра — дочка кронпринца Гокона і його дружини Метте-Маріт.

Інгрід Александра стане другою жінкою-монархом Норвегії після того, як її батько забезпечив їй місце в лінії спадкоємності, змінивши закон, що дозволяє первісткам чоловічої статі випереджати дівчаток.

Остання норвезька королева була 600 років тому: королева Маргарет правила Норвегією, Данією і Швецією з кінця 1380-х років до своєї смерті 1412 року.

Принцеса Інгрід Олександра Норвезька Фото: Getty Images

У Інгрід є молодший брат принц Сверре Магнус і старший зведений брат Маріус Борг Хойбі, син Метте-Маріт від попередніх стосунків. Інгрід Александра відвідувала ту саму місцеву початкову школу, що і її зведений брат Маріус Борг Хойбі.

Пізніше її перевели в приватну міжнародну школу в Осло, щоб вона могла вільно розмовляти англійською, і під час навчання її перевели ще у дві школи.

На початку минулого року принцесі виповнилося 18 років, і вона приєдналася до свого діда, короля Гаральда V, у день засідання кабінету міністрів у Королівському палаці, відзначаючи своє повноліття.

2021 року принцеса відвідала жіночу армійську ескадрилью, щоб дізнатися більше про їхню роботу, і стала другою пілоткою літака під час екскурсії базою ВПС Норвегії.

У найближчі кілька років вона візьме на себе більше обов'язків від імені королівської сім'ї, але продовжить приділяти увагу своїй освіті.

Крім своїх королівських обов'язків, Інгрід Александра захоплюється лижним спортом, боксом і серфінгом, вигравши золоту медаль на чемпіонаті Норвегії із серфінгу серед юніорів у жовтні 2020 року.

Принцеса Естель Шведська, 11 років

Одинадцятирічна принцеса Естель — старша внучка короля Карла XVI Густава і старша дитина спадкоємиці шведського престолу кронпринцеси Вікторії.

Король Швеції заявив, що вважає "несправедливим" те, що його дочка стала спадкоємицею престолу, коли 1980 року відбулася зміна в законі про престолонаслідування, позбавивши його сина Карла титулу майбутнього короля. Тоді Вікторії було тільки два роки. Король заявив, що несправедливо було застосовувати новий закон до вже народжених дітей.

Принцеса Естель Шведська з родиною Фото: Kungahuset/Instagram

Оскільки Естель була первістком спадкоємиці престолу, її народження в Сольні відсвяткували гарматним салютом.

Раніше принцеса відвідувала дитячий садок недалеко від Стокгольма, де слідували методам навчання на відкритому повітрі Ур і Скур, щоб зосередитися на світі природи.

Принцеса Естель Шведська з родиною Фото: Kungahuset/Instagram

Зараз вона навчається в Кампусі Манілла в Стокгольмі, де минулого року до неї приєднався її молодший брат, принц Оскар.

Юна принцеса Естель регулярно з'являється на публіці разом із матір'ю, кронпринцесою Вікторією і батьком Деніелом Вестлінгом. Вестлінг, особистий тренер Вікторії, одружився з нею 2010 року.

Принц Чарльз Люксембурзький, три роки

Принц Чарльз — старша дитина Спадкоємного Великого Герцога Гійома і Спадкоємної Великої Герцогині Стефанії, він народився 10 травня 2020 року під час пандемії COVID-19.

Принц Чарльз Люксембурзький із батьками

Принца Чарльза хрестили 19 вересня 2020 року в абатстві Сен-Моріс і Сен-Мавр Клерво в Люксембурзі.

Люксембурзький палац повідомив усі новини, що стосуються юного принца, у соцмережах і опублікували фото. Своїх бабусю і дідуся він уперше побачив по відеозв'язку.

Принц Джордж, десять

Найпопулярніший королівський спадкоємець, це, безперечно, принц Джордж. І він став зіркою не встигнувши народитися. Принц Вільям і Кейт Міддлтон показали свого первістка наступного дня після його народження в лікарні Святої Марії в Паддінгтоні.

Перше фото принца Джорджа Фото: Getty Images

Після смерті своєї прабабусі, королеви Єлизавети II у вересні минулого року і сходження на престол короля Чарльза принц Джордж став другим у черзі на британський престол.

Принц Джордж із батьками Фото: Getty Images

Джорджа хрестили 23 жовтня 2013 року в Королівській каплиці палацу Сент-Джеймс архієпископ Кентерберійський, преосвященний Джастін Велбі.

Юний принц дебютував у королівському турне, коли йому було 9 місяців. Тоді його сім'я провела три тижні в Новій Зеландії та Австралії у квітні 2014 року.

Принц Джордж був почесним пажем на церемонії коронації короля Чарльза.

Принц Джордж на коронації дідуся Фото: Getty Images

У січні 2016 року Джордж розпочав свою освіту в дитячому садку школи Вестакр Монтессорі в Норфолку, а трохи більше ніж за рік перейшов до школи Томаса Баттерсі.

У 2022 році сім'я переїхала в котедж Аделаїда у Віндзорі. А з вересня Джордж і його брати і сестри, принцеса Шарлотта і принц Луї, відвідують Ламбрук, незалежну підготовчу школу в Беркширі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як принц Данський Крістіан відсвяткує своє 18-річчя. Це буде офіційний захід, але без вечірки принц не залишиться. Привітати його з'їдуться монархи з усієї Європи.