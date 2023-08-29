До Чарльза і коронації: Топ скандальних фактів про королеву Каміллу, про які ви не знали

Камілла Шанд, яка зараз відома, як дружина короля Чарльза, була в молодості зіркою вечірок і прославилася гучними романами.

Британська королівська сім'я була і залишається найпопулярнішою та найобговорюванішою у світі. І біограф Імоджен Тейлор випустила нову книжку "На межі", в якій розповідається про бурхливу юність королеви Камілли. Про це пише Daily Mail.

Від фатальної жінки до видатної королівської дружини життєвий шлях герцогині Корнуолльської завжди був довгим і тернистим.

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Нині, у віці 76 років, вона веде куди більш спокійний спосіб життя. Однак, здається, ще вчора, Камілла Паркер-Боулз, уроджена Шанд, була ворогом суспільства № 1, коли з'ясувалося, що саме її кохав тоді ще принц Чарльз, а не свою дружину, принцесу Діану.

Королева Камілла і король Чарльз Фото: Getty Images

Однак Каміллі зовсім не був потрібен роман зі спадкоємцем престолу, щоб стати зіркою таблоїдів. Фокус зібрав топ скандальних фактів про дружину короля Великої Британії.

Каміллу звільнили через вечірки

Так, майбутню королеву звільнили з однієї з небагатьох посад, які вона обіймала до одруження 1973 року з кавалерійським офіцером Паркером-Боулзом, бо вона стільки тусувалася, що постійно спізнювалася на вечірки...

Камілла працювала в дизайнерському агентстві інтер'єрів Colefax And Fowler, але довго вона там не протрималася.

Одна зі співробітниць згадує, що у них часто працювали дівчата з вищого суспільства, але дуже небагатьох звільняли за прогули, тож Камілла зуміла виділитися.

На той час Камілла ділила квартиру з колишньою колегою-дебютанткою Джейн Віндем, яка згодом прославилася у світі інтер'єрів як Джейн Спенсер Черчилль.

"З дев'ятої до п'ятої це не мало значення. Вечори, вихідні, коні, полювання, люди, вечірки — ось що мало значення для Камілли. Вона рухалася разом зі жвавим натовпом", — згадувала Джейн.

Камілла була популярною дебютанткою

Все почалося з вечірки з напоями в березні 1965 року, яка ознаменувала її вихід у світ як дебютантки.

Юна Камілла Шанд зі своєю матір'ю Фото: royalfamily.news

Найкрасивішою дебютанткою тоді було названо леді Мері Гей Керзон, згодом матір колишньої коханої принца Гаррі Крессиди Бонас.

Але Камілла стала дуже популярною дівчиною і завсідницею тусовок.

Першим коханцем Камілли став багатий спадкоємець

Вважається, що першим хлопцем 17-річної Камілли та її першим коханим став Руперт Гамбро, спадкоємець багатого банкіра.

Інші стверджують, що її першим коханцем був 19-річний Кевін Берк, ще один багатій і тусовщик.

"Вона була приголомшливо веселою, надзвичайно популярною, і хоча вона не була красунею, вона була привабливою і сексуальною. Вона ніколи не була недорікуватою або сором'язливою, їй завжди хотілося сказати що-небудь кумедне", — згадував пізніше Берк.

Він додав: "Весь цей рік я залишався з Каміллою. Вважаю, ми були закохані. Потім вона мене кинула".

Перший чоловік Камілли надавав перевагу дівчатам із вищого суспільства

Перший чоловік Камілли, кавалерійський офіцер Ендрю Паркер Боулз познайомився з нею завдяки своєму братові Саймону, той працював на її батька Брюса Шанда в його елітному виноторговому магазині Block Grey And Block.

Як пізніше написав легендарний автор щоденника The Mail Найджел Демпстер: "Ендрю жив у холостяцькій квартирі в Ноттінг-Гіллі, і саме там у них із Каміллою зав'язався дуже гарячий роман. Ендрю був досвідченим коханцем і швидко зрадив їй: у нього була схильність до красивих титулованих жінок, включно з леді Керолайн Персі та леді Амабель Ліндсі".

Весілля Камілли Шанд з Ендрю Паркером-Боулзом Фото: Getty Images

Леді Керолайн потім згадувала, що Паркер-Боулз огидно поводився з Каміллою, але вона "відчайдушно хотіла за нього заміж".

У свій час він навіть зустрічався з принцесою Анною.

Камілла захоплювалася своєю прабабусею, яка була коханкою короля

Її покинутий коханець Кевін Берк згадував, як багато значення Камілла надавала тому факту, що її прабабуся Аліса Кеппел була коханкою Едварда VII.

Королівська кохана Еліс Кеппел

"Вона завжди згадувала про це, наче Аліса була чимось на кшталт її талісмана", — говорив він.

Камілла була нечупара.

Після того, як сусідка по квартирі та її колега Джейн Віндем вийшла заміж за лорда Спенсера Черчилля, Камілла переїхала у квартиру на першому поверсі в Белгравії з іншою колишньою дебютанткою, Вірджинією, донькою лорда Каррінгтона, який згодом став міністром закордонних справ в уряді Тетчер.

Письменник Джайлс Брандрет розповідав, що Вірджинія скаржилася йому на сусідку, кажучи: "Її спальня виглядала так, ніби в неї влучила бомба".

За словами Джайлса, Вірджинія була акуратною і організованою, а Камілла буквально зводила її з розуму. "Вірджинія одного разу сказала мені: "Знаєш, у Камілли така нездатність що-небудь повісити на вішалку", — згадував він.

Знайомство з Чарльзом відбулося на матчі з поло

Оскільки Ендрю Паркер-Боулз був за кордоном, Камілла стала ходити на матчі з поло у Віндзорі зі своєю подругою Керолайн Джерард Лі, дочкою голови Гвардійського поло-клубу.

Камілла Паркер-Боулз і принц Чарльз Фото: Getty Images

Однією з молодих зірок на полі був, звісно ж, принц Чарльз, і незабаром Камілла і спадкоємець престолу вже стали хорошими приятелями. А потім трапився і роман.

То чому принц Чарльз не одружився з Каміллою?

У той момент найправильнішим рішенням здавалося одруження Ендрю Паркер-Боулза з принцесою Анною, з якою у нього були довгі стосунки, а також одруження принца Чарльза з Каміллою, що допомогло б уникнути безлічі проблем у майбутньому.

Наразі експерти вважають, що шлюб принцеси Анни та Ендрю розладнався, бо він був католиком. На початку сімдесятих років ідея про те, що дочка королеви вийде заміж за католика здавалася немислимою.

А що стосується одруження Чарльза з Каміллою, то проти нього було занадто багато чинників.

У Камілли було занадто багато коханців. І, хоч би як смішно це здавалося зараз, очікувалося, що майбутній король одружиться з незайманою дівчиною. Також справа була в її родині: її батько не мав титулу, а мати, завдяки прабабусі Алісі Кеппел, була персоною нон-грата.

Камілла Паркер-Боулз і принцеса Діана Фото: Getty Images

У підсумку, як ми знаємо, Камілла вийшла заміж за Ендрю Паркера-Боулза, принцеса Анна — за капітана Марка Філліпса, а Чарльз після кількох романів одружився з принцесою Діаною, але це зовсім інша історія.

Сьогодні, через багато десятиліть, важко уявити, що королева Камілла колись була в центрі численних скандалів і проводила дні на великосвітських вечірках.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що помер коханий королеви Камілли, Кевін Берк, з яким вона зустрічалася до принца Чарльза.