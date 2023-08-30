Донька Бреда Пітта й Анджеліна Джолі з'явилася з короткою рожевою стрижкою (фото)

Раніше дівчинка постійно носила чоловічий одяг і стрижку, проте під час пандемії коронавірусу переглянула свої погляди та стала мати жіночніший вигляд.

17-річна Шайло Джолі-Пітт, старша біологічна дитина акторів Бреда Пітта та Анджеліни Джолі, продемонструвала нову зачіску. Про це пише Daily Mail.

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Дівчину, яка ще до народження була предметом полювання папараці, сфотографували на зустрічі з подругою в ресторані Erewhon у Студіо-Сіті. На знімках видно, що Шайло, чиє ім'я означає "мирна", підстриглася дуже коротко і пофарбувала волосся в блідо-рожевий колір.

Для виходу на прогулянку вона одягла чорну футболку з принтом, потерті джинсові шорти, стильні кросівки і рюкзак, перекинутий через одне плече.

Шайло та її подруга розмовляли і насолоджувалися смачними закусками. Закінчивши, вони попрощалися на стоянці, обійняли одна одну, перш ніж розійтися кожна у своїх справах.

У Джолі шестеро дітей — 15-річні близнюки Вів'єн і Нокс, 17-річна Шайло, 18-річна Захара, 19-річний Пакс і 22-річний Меддокс. Бред Пітт і Анджеліна виховували шістьох дітей до розлучення 2016 року після 12 років спільного життя. І тільки 2023 року остаточно закінчилися судові розгляди за спільне майно та опіку над дітьми.

Раніше Фокус писав, що Анджеліна Джолі найняла 15-річну дочку на роботу.