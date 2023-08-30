Кім Кардаш'ян вбралася в кімоно під час візиту до Японії

Кім з дітьми відвідали Токіо і тепер знаменитість ділиться враженнями та знімками з поїздки.

Цього тижня Кім Кардаш'ян зайшла в Instagram, щоб поділитися безліччю шикарних знімків зі своєї недавньої поїздки до Японії. 42-річна зірка реаліті-шоу навіть приміряла біле кімоно і позувала в традиційному японському взутті гета. Про це пише Daily Mail.

На опублікованих Кім фото видно, що вона їздила до Японії зі своєю 10-річною донькою Норт і 11-річною племінницею Пенелопою Дісік.

Засновниця SKIMS зібрала своє темне волосся в пучок канзаші, який часто сприймають за палички для їжі, і приміряла сріблясто-біле кімоно, позуючи в ліфті та готельному номері.

Кумедно, але раніше у Кім Кардаш'ян був конфлікт з японською громадськістю, коли вона хотіла назвати свій бренд нижньої білизни Kimono Intimates. Її звинуватили в культурній апропріації, тож бренд у підсумку отримав назву SKIMS.

І хоч на фото з Японії зірка виглядала задоволеною й умиротвореною і явно добре провела час, днями з'ясувалося, що її дуже бентежить поведінка її колишнього чоловіка Каньє Веста і його "дружини" Б'янки Цензорі в Італії.

Кім, у якої загалом четверо дітей із 46-річним репером, вважає, що "щось явно не так" і не знає, як вона "пояснить все це дітям".

Каньє почав з того, що просто з'являвся з Бьянкою в провокативному вбранні. Найчастіше, вбрання його супутниці були занадто відвертими.

Але під час візиту до Венеції репера застали за тим, що вже назвали "непристойною поведінкою". Він зняв штани під час прогулянки на човні каналами, а Б'янку бачили між його колінами.

Італійці вимагають заарештувати пару і видворити їх із країни.

Інсайдер зізнався, що Кім Кардаш'ян дуже стурбована тим, як поведінка Каньє відіб'ється на їхніх дітях, адже всі його витівки негайно обговорюють у соцмережах і на сторінках таблоїдів.

"Їй важко, тому що щойно вона думає, що може рухатися далі, відбувається щось подібне, і вона виявляється втягнутою в усе це", — поскаржився інсайдер.

Нагадаємо, протягом їхнього роману Вест часто називав Кім своєю "музою" і сильно впливав на її вибір одягу.

Зірка подала на розлучення з музикантом у лютому 2021 року. У пари четверо дітей — Норт, Псалм, чотири роки, Сейнт, сім років, і Чикаго, п'ять років.

Із Б'янкою Цензорі Каньє Вест зійшовся в січні 2023 року, лише за кілька місяців після того, як його розлучення було завершено.

Пара одружилася на приватній церемонії в Беверлі-Гіллз у січні. Однак законність союзу під питанням, оскільки свідоцтво про шлюб вони не подали.

Нагадаємо, Фокус писав про інцидент у Венеції. Виявилося, що Каньє Вест і Бьянка Цензорі займалися тим, чим займалися, на очах у туристів і перехожих.