Емму Томпсон розкритикували за еко-лицемірство та відпочинок на розкішній яхті

Емма чотири роки тому брала участь у протестах проти зміни клімату.

Чотири роки тому акторка Емма Томпсон була на борту рожевого човна, що перекриває рух в Оксфорді в рамках протесту проти зміни клімату, організованого Extinction Rebellion. А цього року вона пересіла на більш комфортне судно за 200 мільйонів фунтів стерлінгів. І отримала свою порцію критики. Про це пише Daily Mail.

Наразі зірка "Гаррі Поттера" відпочиває на елегантному судні, що належить мільярдеру, співзасновнику Fox News Баррі Діллеру та його дружині, бельгійській модельєрці Діані фон Фюрстенберг.

Емма Томпсон на протесті у 2019 році

64-річна дама Емма Томпсон була помічена під час жвавої телефонної розмови на палубі яхти в пальто з тваринним принтом вартістю 225 фунтів від Alexa Chung.

Лауреатку "Оскара" також бачили, коли вона насолоджувалася вечерею з морепродуктів на 305-футовій мегаяхті, названій "Еос" на честь грецької богині світанку. Колись це була найбільша суперяхта, поки засновник Amazon Джефф Безос побив рекорд.

Зараз яхта пришвартована у Венеції, де триває ювілейний, 80-й кінофестиваль. Не виключено, що актриса вийде на червону доріжку. Вона не перебуває в американській профспілці акторів, яка бере участь у страйку з липня.

На борту яхти "Еос" до Емми Томпсон приєдналися американські знаменитості, зокрема тележурналістка Даян Сойєр і Кендіс Берген, зірка таких фільмів, як "Міс Конгеніальність" і "Милий дім, Алабама".

Весь тиждень на судні також розважалися такі селебріті, як сам Баррі Діллер і його дружина, з якою вони прожили понад 20 років, Діана фон Фюрстенберг, співзасновник Mujen Spirits Брюс Боззі та кінопродюсер Джейсон Блюм.

Стало відомо, що Емма Томпсон перебуває в Італії, щоб бути присутньою на церемонії вручення нагород Діани фон Фюрстенберг [DVF], яка "визнає і підтримує видатних жінок, які присвятили себе зміні життя інших жінок".

Актриса номінована разом з адвокатом з прав людини Амаль Клуні.

Після перебування на суперяхті Емма перейшла на палубу не менш розкішного катера, щоб покататися каналами Венеції та відвідати обід і зустріч перед церемонією нагородження DVF.

Емма Томпсон на борту розкішної яхти у 2023 році

Це, безумовно, відрізнялося від того часу, який вона провела на рожевому кораблі, протестуючи проти змін клімату 2019 року.

Пізніше її затаврували лицеміркою після того, як з'ясувалося, що вона набрала тисячі повітряних миль, летячи з Лос-Анджелеса до Лондона, щоб приєднатися до маршу демонстрантів Extinction Rebellion.

У той час вона захищала свій спосіб життя і наполягала на тому, щоб тепер вона подорожує повітрям набагато рідше.

Тепер її критикую через відпочинок на яхті, бо її розкіш погано поєднується з екоактивізмом.

Нагадаємо, у акторки та сценаристки Емми Томпсон є будинки в Англії, Шотландії, а тепер і у Венеції.

Вона та її чоловік, актор Грег Вайз, стали почесними громадянами Венеції після того, як втекли з Англії до свого будинку в історичному центрі міста, щоб пересидіти пандемію коронавірусу під італійським сонцем.

Попри те, що пані Емма володіла будинком вартістю 3 мільйони фунтів стерлінгів у Гемпстеді на півночі Лондона, вона, як відомо, називала Англію "дощовим куточком Європи, сірим старим островом, сповненим тістечками та стражданнями".

Громадянство Венеції не має юридичного статусу, і пара зберігає свої британські паспорти, але заступник мера міста Сімоне Вентуріні заявила, що італійська нерухомість буде їхнім основним місцем проживання.

Її повернення в місто відбулося в той момент, коли в середу стартував найстаріший кінофестиваль у світі, але цього року він був позбавлений своєї чарівності, оскільки зіркам заборонено просувати свої фільми на тлі страйків американських акторів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, хто відвідав Венеціанський кінофестиваль у день відкриття і вибрав найкращі вбрання.

І незважаючи на страйк у США, на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю все-таки з'явилися зірки. Так, Мадс Міккельсен прибув разом зі своїм сином .