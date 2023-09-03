3 вересня 2023 року: мучениці Домни — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна відмовляти в допомозі та грати в азартні ігри.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучениці Домни Нікодимійської, яка жила в III столітті. В юності вона була жрицею і язичницею, але згодом переусвідомила своє життя, увірувала в Бога і стала проповідувати християнство. Коли почалися гоніння за вірянами, Домна дбала про те, щоб убиті християни були поховані з почестями. Пізніше мученицька смерть за віру в Христа спіткала і саму Домну — її вбили язичники.

Що не можна робити 3 вересня:

лаятися;

відмовляти в допомозі;

грати в азартні ігри.

Народні прикмети та повір'я:

якщо сьогодні тепло, то зима буде довгою;

туман — до легких робіт у полі;

птахи літають низько над землею — до погіршення погоди.

День ангела святкують:

Олександр, Васса, Дорофей, Єфрем, Марфа, Павло.

Народилися в цей день:

1875 рік — Фердинанд Порше, австрійський автоконструктор, засновник компанії Porsche. Творець найпопулярнішого автомобіля в історії автомобілебудування Volkswagen Käfer.

Також цього дня:

1912 рік — у Великій Британії запрацював перший у світі консервний завод;

1914 рік — американка Мері Фелпс Джейкобс винайшла бюстгальтер;

2005 рік — Збірна України з футболу вперше у своїй історії отримала право виступити на Кубку Світу.