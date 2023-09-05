Актриса Джої Кінг вийшла заміж в Іспанії

24-річна зірка фільму "Швидше за кулю" влаштувала скромну церемонію в Іспанії зі своїм бойфрендом Стівеном Пітом.

Актриса Джої Кінг, зірка фільмів "Швидкісний поїзд", "Штурм Білого дому" і серіалу "Вдавання", вийшла заміж за свого 32-річного бойфренда Стівена Піта. Скромну церемонію провели в Іспанії. Про це пише Just Jared .

Джої та Стівен зустрічалися три роки, перш ніж одружитися. Для церемонії пара обрала романтичний острів Майорка, а запрошені були тільки найближчі друзі та родичі.

Джоуї Кінг і Стівен Піт

Це сталося через місяць після того, як актриса влаштувала дівич-вечір зі своїми подружками. Дівич-вечір Кінг пройшов у долині Напа, штат Каліфорнія, і вона використовувала соціальні мережі, щоб показати фото і відео з вечірки. Дрес-кодом вечірки було ім'я Стів. Гостям треба було одягнутися в стилі відомих Стівівів. Так, двоє її друзів одягнулися як Стів Джобс: у водолазки та джинси, а сама Джої одягнулася, як її наречений-режисер: у сірі штани, темно-бордову сорочку з короткими рукавами та бежеві підтяжки.

Кінозірка також одягла окуляри в темній оправі і прибрала волосся назад.

Джої Кінг на дівич-вечорі

Інший гість вечірки вирішив зобразити Стіва Ірвіна, а ще один гість був копією Стівена Тайлера з Aerosmith.

Джої Кінг на дівич-вечорі

Кінг познайомилася з Пітом на зйомках її популярного серіалу "Вдавання", який виходив на Hulu, і вони почали зустрічатися у вересні 2019 року.

Стівен Піт освідчився Кінг у лютому 2022 року, про що актриса оголосила у своєму Instagram.

"Я ніколи не знала, що щастя може бути настільки сильним, що воно може забрати повітря з ваших легень. Я ніколи не думала, що любов може бути такою незаперечно прекрасною. Я ніколи не знала цього до тебе. 2 лютого 2022 року, коли ти запропонував мені вийти за тебе заміж і зробив мене найщасливішою жінкою на світі", — написала вона.

До Стівена Піта Кінг зустрічалася з актором Джейкобом Елорді, з яким вона знімалася в кінофільмі "Будка поцілунків". Роман тривав лише рік: до 2018-го.

Нагадаємо, днями Джейкоб Елорді відвідав Венеціанський кінофестиваль, де представив новий фільм "Прісцилла" про стосунки Елвіса Преслі та його дружини Прісцилли.