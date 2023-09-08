Друзі кажуть, що Леонардо Ді Капріо закоханий у Вітторію Черетті і готовий стати розсудливим

48-річний актор, як виявилося, всерйоз захоплений зовсім не Джіджі Хадід, а італійкою, з якою провів літо на яхті.

Леонардо Ді Капріо прославився не тільки ролями в кіно, а й численними романами з моделями. А також своєю дивною звичкою розлучатися з ними, коли їм виповнюється 25 років. Але Вікторія Черетті, модель з Італії, стала винятком. Їй уже 25 років і, як кажуть друзі актора, Лео нею всерйоз захопився. Про це пише Daily Mail.

Голлівудський актор зустрічається з італійською моделлю Вітторією Черетті вже щонайменше два місяці. І цього тижня їх бачили цілуючимися в нічному клубі Ібіци.

Джерела, близькі до актора, кажуть, що він "одурманений" Вітторією, яка у свої 25 років на 23 роки молодша за нього. І називають Черетті "його дівчиною".

Лео має репутацію людини, яка зустрічається тільки з жінками до 25 років, і, як відомо, схильний розлучатися з ними після того, як вони подолають цей рубіж — як він це зробив зі своєю останньою серйозною подругою Камілою Морроне, якій зараз 26 років.

Після він нібито зустрічався з моделлю Джіджі Хадід, яка також не підходила під його профіль — їй 28 років і в неї є дитина. Також журналісти таблоїдів запідозрили, що його дівчиною стала Нілам Гілл, модель із Великої Британії.

Але цього літа у нього з'явилася нова пасія — італійська модель Вітторія Черетті.

Леонардо все літо таємно літав з нею по всьому світу, що викликало бурхливу дискусію серед друзів зірки про те, що він нарешті відмовився від своїх бурхливих любовних пригод.

Один із них сказав: "Вітторія — вродлива дівчина, але Леонардо, звісно, більшу частину часу оточений безліччю красивих дівчат. Але він обожнює її, а вона його, цього літа вони провели багато часу разом, подорожуючи світом. На фотографіях з ним було багато жінок, які тусувалися з ним, але те, що у нього з Вітторією, набагато серйозніше".

Вітторія — дочка дизайнера Франчески Лаццарі, вона працювала моделлю для багатьох брендів. А у світі моди її називають однією з нових супермоделей.

Раніше Фокус писав про Вітторію Черетті і про її стрімкий зліт на модний Олімп. Вона активна в соцмережах, але ще жодного разу не згадувала про свої стосунки з Леонардо Ді Капріо.